A los 46 años, Maravilla Martínez ganó de nuevo y quiere el título mundial

Cuarta pelea y misma cantidad de victorias. Desde que regresó al boxeo, Sergio Martínez sigue demostrando que está en gran condición física y se anima a ir por más.

Hoy derrotó al británico Macaulay McGowan en Wizink Center de Madrid, luego de 10 rounds y por puntos, de manera unánime.

Maravilla fue justo ganador de una pelea que generó expectativas nuevamente por el enorme desafío que implica competir a los 46 años como lo está haciendo el argentino.

Más allá de que McGowan lo cortó en la cara, Martínez estuvo cerca de noquear a su rival, que cayó al piso en el último round. De todas formas, el combate finalizó con la campaña final y en las tarjetas no quedaron dudas.

Sergio @maravillabox Martínez IS Marvellous!!! 46 and still got it #MartinezMcgowan #maravilla #martinez #MARAVILLOSO #boxing pic.twitter.com/ei4kEGppYB