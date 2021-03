A los 82 años, Cormillot anunció que será padre por tercera vez

Alberto Cormillot va a ser padre por tercera vez. El doctor de 82 años ya había dado pistas de que quería agrandar la familia junto a su pareja Estefanía Pasquini.

“La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no”, explicó esta mañana en Radio Mitre.

El nutricionista había dicho en varias oportunidades que junto a Pasquini, de 34 años, querían tener un hijo.

“Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, había dicho ayer en América.

Actualmente, Cormillot es padre de René y Adrián y tiene varios nietos.

“Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Estoy pensando en qué lugar de la casa voy a poner un sofá-cama”, señaló, y añadió: “También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.

Pasquini también compartió la noticia. “De a poquito va saliendo… Será verdad eso de `desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo´. Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más. Esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida, y no podía ser con otra persona que no seas vos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según detalló La Nación en su portal web, los futuros padres se conocieron en 2012 cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de Cormillot y fue en 2018 cuando la relación laboral se convirtió en romance.