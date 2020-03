A pesar del coronavirus, hicieron un recital en México y llovieron las críticas

Mientras se cancelan festivales, eventos masivos y encuentros que puedan reunir a gran cantidad de personas para evitar la propagación del coronavirus , en México la realización del festival Vive Latino causó grandes críticas. Los organizadores decidieron hacer caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y celebrar este sábado y domingo el evento musical más importante de ese país.

Como medida de seguridad, a la entrada del festival todos los concurrentes debían tomarse la fiebre: entre las 40 mil personas que ingresaron en la primera jornada solo 27 registraron temperaturas altas, aunque las autoridades sanitarias descartaron que estuvieran infectadas con el Covid-19. Además, se le recomendaba a todos que se lavaran las manos con frecuencia y que utilizaran alcohol en gel a lo largo de la velada.

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, además de las pistolas térmicas, los productores de Vive Latino entregaron toallitas sanitarias, colocaron alcohol en gel en los baños y pidieron que se respete cierta distancia entre persona y persona, algo que no sucedió. Además, cancelaron las firmas de autógrafos y los encuentros entre los músicos y sus fans.

Carlos Vives durante su presentación en Vive Latino Crédito: Twitter

Según declaró el viernes Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, el país todavía se encuentra en la fase uno dentro de la escala de pandemia, ya que solo se han registrado algunos casos aislados de coronavirus, todos en personas que han viajado a los países de alto riesgo.

Vicentico durante su presentación en Vive Latino Crédito: Twitter

Un comunicado escueto en las redes sociales del festival anunciaba que algunos de los artistas programados iban a ausentarse por razones externas. "Algunas bandas del VL2020 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países. Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla ".

El resto de los grupos y solistas, incluyendo Guns N' Roses, Carlos Vives, Mon Laferte y Vicentico , se presentaron sin ningún tipo de inconvenientes. El festival, que dura dos días, vendió más de 70 mil entradas a un precio de 200 dólares cada una.

Entre los festivales que se suspendieron a lo largo del mundo se encuentran Coachella , en California; el festival de música electrónica Ultra , en Miami, y el South by Southwest en Austin, Texas. En Argentina, el Lollapalooza fue reprogramado para noviembre , mientras que muchos recitales fueron suspendidos o aplazados para más adelante .