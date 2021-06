A pesar del empate, Messi se fue conforme con el equipo

A pesar de no haber logrado el triunfo ante Chile, Lionel Messi se mostró conforme por la actuación de la selección en el regreso de las Eliminatorias.

Tras el partido, el capitán albiceleste remarcó que no fue fácil para el equipo volver a jugar después de tanto tiempo, pero rescató algunos aspectos del juego.

“En los personal me sentí bien y como equipo hace mucho que no teníamos un partido juntos. No es fácil volver a juntarnos con poco trabajo. Creo que estuvimos muy bien por momentos hicimos un buen partido”, aseguró la Pulga.

Dentro de lo positivo que vio en el equipo, el rosarino indicó: “estuvimos seguros en la presión y ellos casi no nos generaron situaciones.

Leo Messi, tras el empate de la #SelecciónArgentina: "La dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo"

Aún así también se lamentó por la desconcentración en el gol de la Roja. “Nos hicieron ese gol de pelota parada, que era la única arma que tenían para lastimarnos”, agregó.

A pesar de la bronca lógica por el empate de local, Messi prefirió hacer un balance positivo de lo que ocurrió en Santiago del Estero: “me voy contento por el resultado, más allá de que no pudimos ganar estamos creciendo”.

La Pulga resaltó en varias oportunidades que se trata de un equipo que está dando los primeros pasos en su renovación.

“Lo que buscamos es el crecimiento como equipo y que sigan debuten chicos. De a poco, nos tenemos que hacer fuertes otra vez. La dinámica del equipo fue buena”, resaltó el jugador del Barcelona.

El encuentro de ayer no fue uno más para la Selección y Messi lo tuvo muy presente, ya que fue el primero tras la muerte de Diego Maradona.

“Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Todos sabemos lo que significa para la Selección. De alguna u otra manera siempre estaba . Queríamos darle una victoria. Además fue muy especial por todo lo que esta pasando en el país y el mundo. Es una situación muy difícil para todos. Fue una lástima que no pueda estar la gente. Es una pena, pero es lo que nos toca vivir”, finalizó.