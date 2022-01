A probar una pick up en la costa o en la cordillera

Chevrolet anunció el inicio de su campaña de verano 2022 que realiza en los principales destinos turísticos del país. La firma automotriz denominó a la misma “Summer Connections” (Conexiones de verano), e incluye múltiples espacios y experiencias para los turistas durante la temporada de verano. La gama de productos que participarán selectivamente en las diversas plazas incluye: los autos Onix y Cruze, los SUV Tracker, Equinox y Trailblazer y la pick-up S10.

A través de la activación promocional en las principales plazas turísticas del territorio argentino como Cariló, Chapadmalal, Mar del Plata, Pinamar, Córdoba, Bariloche, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chevrolet generará espacios que estarán destinados a mostrar a los cientos de miles de visitantes las características y conceptos de cada uno de los productos comercializados en este mercado. Estas activaciones estarán fundamentalmente diseñadas para el disfrute del espacio de los turistas y su grupo familiar, en un contexto de marca y producto seleccionado especialmente por la marca Chevrolet.

«Nuestro objetivo es que nuestros clientes conozcan la amplia línea renovada de productos de nuestra marca Chevrolet, que ofrecen un alto nivel de equipamiento de confort, seguridad y conectividad. A través de esta estrategia de verano, basada en una coyuntura nacional de expansión de plazas turísticas, que ahora no solo aplica a las locaciones vacacionales de la costa marítima sino también a las montañas, centros urbanos y demás opciones que ofrece nuestro maravilloso país. Argentina ha potenciado mucho la diversidad de opciones no tradicionales y nosotros estamos evolucionando junto a esa tendencia desde nuestras activaciones de temporada para la marca y nuestros productos, para así seguir estando conectados y cercanos al mercado”, explicó Eugenio Figueroa, Gerente de Marketing de GM Argentina.

Toda la activación de verano se verá reflejada en las redes sociales de la marca en Argentina para llegar a más audiencia durante la temporada y podrá mostrar las bondades de los productos al público nacional.

También Ford Argentina presentó su temporada estival bajo el concepto Ford Summer Energy, diseñado para acercar a la gente las últimas novedades de la marca y continuar ofreciendo experiencias a sus clientes.

A partir del 28 de diciembre Ford llegó a Cariló con su espacio ubicado en Av. Divisadero y Cerezo y, desde el 2 de enero, desembarcó en Pinamar Norte con el Off-Road Campus Pinamar, ubicado en Av. Libertador y Poseidón.

Ambos espacios exhibirán la línea de productos de la marca, incluidos sus más recientes lanzamientos: Maverick y Nueva F-150 Raptor. Cada visitante será guiado por FORDi -el asistente virtual de Ford- a través de códigos QR ubicados en diferentes puntos, ofreciendo un recorrido ágil e intuitivo, ampliando con información de los productos y hasta brindando la posibilidad de iniciar la compra de un vehículo.

Además, FORDi incluirá nuevas funcionalidades como la solicitud de Test Drive en los stands, detalle de los servicios de Posventa disponibles para los clientes de la marca, compra de repuestos y accesorios en Tienda Ford y beneficios adicionales.

• Ford on demand

Tanto en Pinamar Norte como en Cariló Ford también estará presente con su nueva solución de movilidad Ford Go, la plataforma de car sharing que permite tener un Ford on demand de manera ágil. Ambos espacios funcionaran como Ford Go Points para que las personas puedan retirar y devolver su Ford, y donde un equipo a disposición de los visitantes los guiará en la descarga y en la experiencia de navegación desde la app, disponible en App Store y Google Play.

• Aventura en los médanos

A su vez, Ford prepara experiencias off-road tanto para los clientes principiantes en el manejo todoterreno como también para los expertos, que incluyen desde clínicas donde los usuarios podrán experimentar al máximo la fortaleza de su vehículo, como también travesías que plantean distintos niveles de exigencia, algunas de ellas nocturnas para aumentar aún más la adrenalina.

La esperada Caravana Raza Fuerte, el clásico encuentro de clientes de pick-ups Ford más importante de Latinoamérica, rodará los médanos de Pinamar el miércoles 19 de enero. Ford invita a todos los clientes a estar atentos a los canales oficiales de la marca para inscribirse y participar.

Para completar el concepto, no podía faltar una invitación a explorar los sentidos. La automotriz ofrecerá en sus espacios tardes de música, médanos y un escenario rodeado de los exponentes de Ford para esperar la puesta del sol.

Ford Summer Energy también llegará a Mar del Plata con una serie de acciones donde el golf y el surf vuelven a ser protagonistas.

Además, como cada año, el Herencia Day Trip en Punta del Este, el esperado encuentro que reune riders dueños de motos clásicas y clientes de Mustang de todas las décadas, recorrerá las rutas del país vecino en una caravana presidida por el Mustang Mach 1, el Mustang GT y la robusta familia Raza Fuerte.

• Más conectados, más cerca

Ford invita a todos sus clientes a estar atentos a FordPass, la aplicación exclusiva de la marca, ya que recibirán a lo largo del verano propuestas para vivir momentos únicos y no perderse nada de su Ford Summer Energy.

La app, que además ofrece múltiples beneficios y funcionalidades útiles para potenciar la experiencia de los usuarios con su Ford, está disponible en las tiendas App Store y Google Play para su descarga.

Con propuestas como Ford Summer Energy, Ford continúa reafirmando su compromiso por estar más cerca de sus clientes, entregando experiencias atractivas a través de su portafolio de productos y servicios innovadores, y adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Renault Summer Experience 2022



En 2022 vuelve Renault Summer Experience, una propuesta que contará con despliegue de marca a lo largo de toda la temporada, en reconocidos puntos turísticos de nuestro país. Inaugurará la temporada en UFO Point (Pinamar) del 29 de diciembre al 28 de febrero y como novedad para este verano, también contará con un espacio Off Road con servicios especiales ubicado en Pinamar Norte, que estará disponible del 3 al 31 de enero. Luego, en Villa Carlos Paz Renault desplegará un stand del 14 al 31 de enero.

En cada punto, Renault ofrecerá tests drive, travesías, eventos musicales, gastronómicos y mucho más. Una vez más, contará como pieza central de exhibición a la Rrenault Alaskan. La pick up estará acompañada por Sandero, Stepway, Koleos y Duster.

Este verano, Renault relanza “My Renault”, su programa de fidelización bajo una nueva plataforma 100% digital que ahora permite a los clientes acceder de forma remota a propuestas exclusivas, descuentos y beneficios preferenciales por ser clientes de la marca. Gracias a una gestión totalmente renovada, ahora quienes posean un Renault como quienes estén suscriptos a un plan de ahorro -Plan Rombo- podrán ser socios y obtener el 100% de acceso al programa digital.

Para sumarse y formar parte del nuevo programa “My Renault” deberán registrarse ingresando a My Renault.

Renault da comienzo a una nueva temporada de verano e invita a vivir una experiencia customizada:

• UFO Point (29/12 al 28/02): Renault desembarcará en el clásico parador de la ciudad de Pinamar, pero esta vez con un gran despliegue de exhibición de vehículos: la Renault Alaskan y el Renault Stepway coparán las terrazas y accesos al parador. Quienes visitan el spot de la marca podrán realizar tests drive urbanos de los siguientes vehículos: Renault Alaskan, Stepway, Sandero, Duster y Koleos. El parador será la base de Renault durante el verano para todas las experiencias que la marca le acercará a sus clientes: shows musicales, degustaciones gastronómicas y actividades deportivas.

Además, podrán conocer la gama completa de merchandising oficial Renault “The Originals”, completando su experiencia mediante la compra on line de dichos productos a través de la tienda oficial de Postventa en Mercado Libre (https://www.tienda.renault.com.ar/). Por último, los clientes inscriptos en el nuevo programa de fidelización My Renault accederán a beneficios únicos como un 15% de descuento en este punto para gastronomía y sombrillas.

• Acceso a la Frontera – Pinamar Norte (03/01 al 31/01): El pop up stand de Renault en Pinamar Norte que estará en el acceso a la zona “La Frontera” se encontrará abierto al público a partir del 03 de enero hasta el 31 del mismo mes. Allí se exhibirá la Renault Alaskan y estarán disponibles pickups 4WD para quienes visiten el espacio puedan realizar travesías en los médanos y probar todas las capacidades off road de la nueva pick up y también del Nuevo Duster. Se podrá realizar un chequeo gratuito de los 25 puntos de control de su vehículo en un Renault Minuto Móvil que estará junto al stand. A su vez clientes de Renault o de otras marcas podrán utilizar este servicio para controlar el aire de sus neumáticos al ingresar o salir de la zona de “La Frontera”.

• Playón Municipal Villa Carlos Paz – Córdoba (14/01 al 31/01): también será sede del Renault Summer Experience. El pop up stand de Villa Carlos Paz estará ubicado en el Playón Municipal y se encontrará abierto al público del 14 al 31 de enero, con la exhibición permanente de la Renault Alaskan y Renault Stepway. También habrá en esta locación una variedad de actividades relacionadas con la gastronomía y el deporte para quienes quieran visitarla.

A su vez, el stand contará con vehículos Renault Alaskan, Stepway y Sandero para realizar test drives urbanos y conocer en profundidad la gama de productos de la marca. Quienes visiten el stand, además, podrán conocer y adquirir la gama completa de merchandising oficial Renault The Originals dentro de la Boutique Móvil. Por último, también estará disponible en esta locación el Renault Minuto Móvil para acceder el chequeo gratuito de los 25 puntos de control del vehículo.

Para más información, ingresar a http://www.renaultsummer.com.ar