Mientras el intendente Horacio “Pechi” Quiroga arrancó la campaña nacional y se sacudió la derrota del oficialismo en la capital, las millonarias obras licitadas como parte de su sello de gestión avanzan a toda máquina para llegar a las inauguraciones antes del fin de su mandato.



“Voy a ejercer el poder hasta el 10 de diciembre”, dijo en público casi a modo de advertencia cuando se conoció que no habrá continuidad del signo politico en la ciudad.



En privado, se presentó ante su equipo el día siguiente de la derrota para instruir de que nada había cambiado en cuanto al trabajo que debía finalizar.



Foto 1: “La semana que viene se realizará el hormigoneado de la primera parte del puente que va por encima de la avenida Ricardo Alfonsín (ruta 7) y en octubre se hará la segunda parte, ya estamos en el encofrado”, informó el secretario de Obras, GuillermoCastejón.



La obra está en un plazo de ejecución que superó el 60 por ciento y ya en noviembre los técnicos calculaban que se podrá ver la avenida Doctor Ramón como un puente elevado.



Castejón sostuvo que los movimientos de suelo están terminados para asfaltar los nodos viales, y que la obra hidráulica estaba finalizada al igual que las colectoras.



“Antes de fin de año estará lista la obra”, dijo. La licitación preveía el final de los trabajos para marzo. Se contrató a la UTE Bassaa, Servipet , CN Sapag por $272 millones en enero.



Foto 3: Casimiro Gómez, otra mega obra que se adjudicó por más de 144.700 millones de pesos a la empresa ARCO fue la Casimiro Gómez, que supera el 40 por ciento de ejecución.



Tendrá un bulevar en la conexión con la Autovía Norte. La parquización de ese espacio no fue prevista en esta planificación y quedará a criterio de la gestión entrante.



Valores iniciales 272 millones de pesos fue la cifra de la adjudicación del nodo vial en enero, antes de la devaluación. 58 millones de pesos fueron licitados para el microaglomerado de la ruta 22.

Pero la actual buscará inaugurarla antes de que finalice el mandato de Quiroga y los técnicos de Obras Públicas sostuvieron que “estará lista antes fin de año”.



La Casimiro Gomez tiene un flujo vehicular impactante en estos días y con asfalto será la vinculación principal de salida hacia la Autovía Norte desde sectores como Gregorio Alvarez, San Lorenzo o Gran Neuquén.



60% de ejecución tiene el acceso norte. En noviembre se podrá ver el puente y la ruta 7 por debajo de Doctor Ramón.

Es una calle de 2 kilómetros de pavimento flexible que atraviesa la zona de meseta con una gran anchura y luego rodea el faldeo de barda por medio de las urbanizaciones en regularización.



“Dejamos un bulevar en la conexión con la nueva ruta 22 o autovía, por si se hace algo”, dijo Castejón.



Foto 2: La obra que Quiroga dejará a la mitad, será la Crouzeilles. “Pero está prevista en el presupuesto 2.020”; aclaró el secretario de Obras para indicar que en manos de la próxima adminstración quedará la responsabilidad de finalizar la conectividad entre la actual ruta 22 con la Autovía Norte.



Fue adjudicada por 150 millones de pesos a CN Sapag en el primer trimestre de este año.

“Estamos en los movimientos de suelo, en su primera etapa”, describió la subsecretaria de Obras, Mariel Bruno.



El corredor vial involucra en forma integral a la calle O´Connor hasta San Martín y Crouzeilles hasta Necochea.

“La primera etapa de Crouzeilles es desde Planas hasta Necochea”, se explicó. En el sector de Zeballos hasta Necochea hay un canal pluvial de gran caudal y están previstas calzadas vehiculares a ambos lados;en tanto desde desde Zeballos hasta Necochea, donde hay un canal de riego que deriva lo que se origina en la vieja zona de chacras, se prevé un solo lado de circulación vehicular.



“Todo este corredor incluye pluviales y aguas de riego, por lo que el tratamiento de la obra vial involucró el mejoramiento de estos desagotes acordado con Recursos Hídricos de la provincia”, dijo Castejón.

Será pavimento flexible hasta Zeballos y desde allí hasta Necochea, la Crouzeilles será de hormigón.

Una obra que va a ritmo lento y que no quedará inaugurada

Foto 4: hace cuatro meses que la Futaleufú está cortada y permanentemente en obra, se quejaron los vecinos en la zona de Valentina Sur.

No hay circulación desde la ruta 22 hasta el río Limay, y los mercaditos que sobreviven de la “venta al paso” hasta el barrio Costa del Río -en Neuquén- o de Balsa las Perlas (cruzando el Limay en la provincia vecina), están preocupados.

En los postes a uno y otro lado de la Futaleufú desde la ruta 22 hasta el río están los carteles de candidatos del MPN de Plottier (que tuvo elecciones el 1 de septiembre) y de Neuquén (elección que terminó el domingo) porque hacia el oeste pertenecen a una ciudad, y al este, son vecinos capitalinos. El zanjeo permanente en los diferentes tramos terminará antes de fin de año, pero la calle no quedará asfaltada.

Se adjudicó por 16 millones de pesos y los trabajos son de la firma Basaa.

“La obra importante de Futaleufú no era el pavimento, sino la obra hidráulica”, dijo el secretario de Obras, Guillermo Castejón.

Aseguró que desde la ruta hasta el río la calle tendrá “la hidráulica solucionada” y se podría llamar a licitación antes de que finalice el mandato de HoracioQuiroga.La pavimentación se incluirá en el presupuesto 2020 que se presentará el mes que viene.

La ruta 22 como las vías de Europa

El acondicionamiento de la ruta 22 se extenderá al menos dos meses más, con tareas que ya están a la a ltura de la intersección con Futaleufú, a pocos metros antes del tramo del aeropuerto.

La tarea comenzó en la zona de Plottier y se extenderá hasta la zona de los puentes carreteros.

En total la ejecución final de la obra que arrancó con una primera etapa de frezado, abarcará unos 240.000 metros cuadrados.

El turno de la cobertura asfáltica llegó luego de haber concluido la reparación de baches, grietas, deformaciones y quebraduras en la vieja carpeta de la ruta nacional.

Según se explicó, no todas las ondulaciones fueron por el peso excesivo de los camiones sobre la cinta negra, sino tambiénpor defectos de construcción, que en algunos tramos carecía del tratamiento adecuado.

La cobertura de 12 milímetros de espesor sobre la capa asfáltica anterior se lleva a cabo con maquinaria especial y un sistema aplicado en dos o tres partes del país, informó el presidente de Vialidad, Juan Carlos Schenk.

Es un mecanismo que se desarrolló “en autopistas de Europa” como trabajo de mantenimiento y reparación, dijo el funcionario.

Destacó que la ejecución de la alfombra negra permitirá “rejuvenecer” la vieja ruta.El trabajo se licitó en febrero con una adjudicación que se pactó en en 58 millones de pesos, se indicó desde el organismos provincial.

Las cuadrillas están a cargo de CN Sapag y a la cifra licitatoria inicial se le agregarán luego las redeterminaciones por las fluctuaciones económicas, en especial desde agosto .

“La capa de microaglomerado en frío involucra una emulsión asfáltica modificada con polímeros, especialmente preparada para la adherencia del árido al asfalto”, que es lo que se había perdido, explicó Schenk.

Agregó que a diferencia de la anterior capa de asfalto no sólo deteriorada por el uso, sino envejecida, la mejora contará con una rugosidad que permitirá mayor adherencia de las cubiertas los días de lluvia.