A un año de la tormenta que arrasó con un pueblo de Neuquén, sigue sin obras

El 4 de enero del 2021, el agua que se acumuló por fuertes tormentas que recorrían el norte neuquino llegó casi como avalancha de barro al pueblo de Barrancas. El caos que se advertía como posible cuando desde la localidad reclamaban obras, se volvió realidad con casas inundadas y calles desdibujadas. Hoy, a más de un año, aseguran que no hubo avances con los desagües pluvioaluvionales y el miedo sigue latente.

El intendente Rubén Figueroa aseguró en «Vos A Diario» (RN RADIO 89.3) que sin los pluvioaluvionales y ante nuevas lluvias fuertes, sufrirían «las mismas consecuencias». Indicó que se realizaron estudios de suelo y también recibieron la visita del Copade (el organismo elaboró un plan de contención de riesgos en la cuenca del río Colorado), pero no hay tareas sobre el terreno.

Figueroa explicó que hay cinco cañadones que descargan sus caudales sobre el pueblo y la gran duda es a dónde desviarlos, lo que reviste una obra de gran complejidad.

El intendente manifestó «hasta acá no hemos tenido el visto de Provincia, hemos viajado, hemos insistido y lo único que se hizo fue el estudio de suelos, vino la gente de Copade, pero más de eso no se ha podido avanzar». Puntualizó que aún no conocen el proyecto ejecutivo, lo que permitiría avanzar con otras gestiones.

Al ser consultado sobre los plazos, Figueroa lamentó: «este inconveniente no lo supimos hace un año, dos años atrás, este inconveniente de las tormentas en Barrancas y los desastres que hemos tenido es de hace años».

Destacó que desde el Municipio no cuentan con los fondos para avanzar con las obras y que están respetando los canales administrativos, por lo que han pedido fondos a Nación. El intendente es parte del Frente de Todos y recientemente, con la gestión del secretario de Energía de la Nación Darío Martínez y la diputada nacional Tanya Bertoldi, presentó en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) un proyecto por más de 400 millones de pesos para una nueva red de agua potable.

Con esos fondos ampliarán los reservorios, repararán las perforaciones, comprarán bombas nuevas. Aclaró que aún falta firmar el convenio marco para recibir el dinero.

Habían piedras en el pueblo de cinco toneladas, cuatro toneladas. Así bajaron de los cerros y quedaron en pleno centro del pueblo», describió el intendente Rubén Figueroa.

El temporal dejó grandes daños en Barrancas. Foto: Celeste Tapia