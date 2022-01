A un mes del incendio forestal de Aluminé, aún hay dificultades y no llegó la lluvia

A la espera de la lluvia, personal del manejo de fuego, de la Corporación Forestal de Neuquén (Corfone) y cuadrillas de Aluminé siguen trabajando en el Lote 39. Con un incendio que arrasó alrededor de 5000 hectáreas entre bosque implantado y nativo, brigadistas están haciendo la «guardia de ceniza»: recorren el perímetro en busca de puntos calientes y los extinguen. «Estamos poniendo más gente a ver si lo podemos liquidar«, expresó el director general del Plan Provincial del Manejo del Fuego, John Cuiñas.

Según detalló el referente, la «guardia de ceniza» se complicó debido a la extensión que tuvo el incendio. A su vez, explicó que las araucarias son más propensas a incendiarse, y si hay algunas bajo tierra, hay que revisar que no se hayan prendido y puedan iniciar de nuevo el fuego.

En el caso de reconocerse uno, con palas y otras herramientas abren los puntos calientes y buscan extinguirlo. Esta tarea la suelen hacer con mochilas de neopreno, que cargan hasta 20 litros de agua y usan para apagar el fuego. Si no, hacen un tendido con manguera desde una motobomba. En el caso de encontrarse lejos de fuentes de agua, dejan el punto abierto y a la noche «el rocío y las heladas que ya están empezando, ayudan«, detalló en diálogo con AM550.

Hoy, hace un mes y dos días que inició el incendio. Consumió alrededor de 5 mil hectáreas, dejando algunas islas sin quemar. «Esto se debe a la topografía del lugar, es muy particular. En algunas zonas se inundaba con las lluvias y en otras no», señaló Cuiñas.

Por esta razón, el recorrido es extenso y se vieron en la necesidad de sumar más personas. Venían dejando que «una cuadrilla descanse y después otra releve y hoy pusimos más gente a ver si podemos pegar una pasada más grande y empezar a limpiar. La gente ya está muy cansada».

A pesar de las precipitaciones en la localidad, no llegaron al lugar del incendio. Cuiñas lamentó que «si bien amanecieron todas las montañas blancas por nieve, no llego el agua a esta zona», por lo que «tenemos que seguir recorriendo y trabajando sin parar para no tener sorpresas». Según detalló el director, Quillén es una de las regiones más lluviosas del departamento, por lo que siguen a la expectativa.

Por otra parte, ayer hubo otro incendio en el departamento: esta vez, fue en la zona de Rahue. El evento se ocasionó «debido al viento, unos sauces cayeron y cortaron cables«. A la región acudió una dotación de bomberos, una cuadrilla de Aluminé, una de Corfone y del plan de Manejo del Fuego. «Lo liquidamos por suerte en poco tiempo«, aseguró Cuiñas.