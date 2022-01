«Abrazo desde el sur»: inesperada defensa de Gabriel Boric a Taylor Swift en las redes sociales

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se metió de lleno en un debate que se inició en Twitter. La situación inicial tuvo como protagonista a la cantante de pop Taylor Swift y al líder de Blur y Gorillaz, Damon Albarn. Este último había asegurado en una entrevista que la cantante no escribe sus propias canciones.

Luego de las declaraciones del británico, la cantante estadounidense le respondió en Twitter: “Era muy fan tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones. Tu opinión caliente es completamente falsa y tan dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis letras”.

Tras esto, uno de los que se refirió al tema fue el futuro gobernante del vecino país. “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”, escribió Boric en redes sociales.

