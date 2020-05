Acreedores al ministro Guzmán: ¿Y el plan económico?

El ministro Guzmán evalúa como reaccionar frente a este complejo escenario.

Finalmente, algo más del 50% de los tenedores de bonos argentinos con legislación extranjera, agrupado en tres grandes fondos, rechazaron en las últimas horas la propuesta de reestructuración de deuda del Gobierno Nacional.

Las tres agrupaciones se formaron alrededor de asesores legales para conducir las charlas con el ministro Martín Guzmán a principios de este año. Hasta ahora, cada uno de esos grupos actuaba en forma independiente, pero en las últimas semanas unificaron criterios para rechazar la propuesta.

Formalmente en cuatro días vence el plazo fijado por el ministro de Economía para que los tenedores de bonos soberanos de la Argentina decidan si aceptan la oferta. Obviamente esa fecha se puede prorrogar. Pero hoy el límite es ese.

Las principales objeciones de los acreedores están basadas en la falta de confianza existente. El Gobierno Nacional hizo una propuesta de reestructuración, reduciendo intereses y capital, sin dar a conocer con qué dólares se va a semejante cifra adeudada. Es decir, no hay plan económico que muestra en desarrollo sustentable del país como para generar las divisas necesarias para cancelar a partir de 2023.

Si hoy no estamos pagando, porque no tenemos los dólares para ello. Que les garantiza a los acreedores que a partir de 2023 van a aparecer esas divisas para cancelar este nuevo acuerdo. Nada hace pensar que, a partir de esa fecha y en un año electoral, la administración de turno vuelva a borrar con el codo lo que firmó con su mano. Los antecedentes de la Argentina en este punto no son los mejores.

Según distintos analistas internacionales, y hasta fuentes del mismo Gobierno, el canje de la deuda que cierra esta semana lograría una aceptación del 20 al 30%. Con estos guarismos no se evitaría la declaración formal del default. Frente a este complejo escenario, algunos creen que la oferta se extenderá, al menos, hasta el plazo del 22 de mayo.