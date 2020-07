Acuña volvió a ser titular pero Sporting Lisboa no pudo ganar

Por la fecha 33 de la Primeira Liga, donde ya se consagró Porto, el zapalino Marcos Acuña volvió a la titularidad para Sporting Lisboa. Tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas, el zurdo volvió a jugar en la extraña posición de stopper por izquierda en la línea de tres que puso el DT Jorge Manuel Rebelo Fernandes.

Sporting no pudo ganarle a Setúbal, que está en la parte baja de la tabla y pelea por salvarse del descenso. En la noche portuguesa, Igualaron sin goles en la penúltima fecha del certamen.

Acuña tiene de compañeros a dos ex Racing como Luciano Vietto, que entró en el segundo tiempo, y Brian Mansilla, que no fue convocado. Otro argentino como Rodrigo Battaglia estuvo en el banco y no ingresó. El neuquino tuvo su chance a los 18 del complemento pero su remate fue detenido por el arquero rival.

En el otro partido de la jornada, Benfica derrotó 4-0 al Aves 4 a 0 y tiene asegurado hace rato el segundo puesto.