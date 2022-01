Advierten que aún no se inician las obras prometidas en colegios de Centenario

El relevamiento hecho a principios de mes por el gobierno provincial evidenció que por lo menos 200 escuelas necesitan obras de infraestructura en la provincia. En particular, ATEN Centenario/Vista Alegre recorrió los edificios de la localidad para «estar al tanto de las obras comprometidas» y concluyeron que hay colegios que no están listos para iniciar las clases. A su vez, advirtieron no haber visto «actividad de ningún tipo en los edificios escolares».

Desde el sindicato plantearon que los equipos directivos de cada unidad educativa les brindaron información sobre los pedidos y solicitudes de reparaciones y mantenimiento. Estos fueron hechos desde diciembre a la fecha. Sin embargo, detallaron que el lunes pasado, fecha en la que hicieron el recorrido, no hay movimiento en las obras «salvo en las de los dos jardines de la segunda meseta que deben finalizarse pronto«.

Hay situaciones que se repiten entre los establecimientos: cercos perimetrales dañados, falta de veredas y rampas para niños y niñas con discapacidad, restauración de los playones, ampliación de redes de gas para calefaccionar aulas nuevas, arreglos en baños y cambios de piso. El secretario general de la seccional, Emiliano Garay, declaró en diálogo con FM Red Social que un ejemplo es la escuela n° 59, donde vienen pidiendo arreglos en los baños y veredas hace años pero aún no tienen respuesta.

A su vez, Aten confirmó que hay colegios que requieren obras de infraestructura mayor porque «siguen faltando edificios propios y construcción de Sum en varios edificios». En particular, el centro de formación profesional n°29 no tiene las condiciones edilicias para dar inicio a las clases. «Los espacios que ocupa actualmente están clausurados por el área de Seguridad e Higiene del CPE (Consejo Provincial de Educación)», detallaron. Por lo que aún continúa «la incertidumbre» y siguen «esperando respuestas«.

En la misma línea de obras de infraestructura mayor, la Epet n°22 está a la espera de la creación de un anexo para responder a la demanda de matriculación. Esta fue comprometida a finales de 2021 por autoridades del gobierno en el CPE. Sin embargo, «aún no hay precisiones sobre el lugar en el que comenzaría a funcionar«. Por otro lado, la escuela n°109 requiere el cambio de piso en dos aulas. Esto impediría el inicio normal del ciclo lectivo, advirtieron.

Desde el sindicato expresaron que es importante «dar a conocer las necesidades y problemas presentes» para que la población «pueda entender» que el cuerpo docente está preocupado por el estado de los colegios. «Queremos realizar nuestra labor pedagógica en condiciones adecuadas que garanticen seguridad y tranquilidad» para todos, cerraron.