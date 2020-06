Advierten que hay controles de tránsito en Bariloche pese a la pandemia

Con la apertura de actividades, el tránsito en la ciudad volvió a la normalidad. Abundan las filas para avanzar, faltan lugares para estacionar y la grúa recorre sin parar en busca de autos estacionados en lugares prohibidos.

“Hasta hace una semana había lugar para estacionar; hoy ya no. Salió todo el mundo a la calle. Esto demuestra por qué el estado municipal volvió a implementar el DNI par e impar”, advirtió Carlos Catini, director de Tránsito del municipio.

Y agregó: “Porque haya una situación de pandemia, la gente se piensa que puede estacionar en cualquier lado. Que no haya muchos inspectores en las calles y que no cobremos estacionamiento medido, no quiere decir que no haya que cumplir las normas”.

El funcionario aseguró que la grúa nunca dejó de funcionar ya que se atienden los reclamos de vecinos por autos estacionados frente a garage o sectores destinados al transporte público de pasajeros, vehículos en doble fila u ochava o ubicados en lugares dispuestos para carga y descarga de mercadería.

Según Catini, la grúa acarrea un promedio de 3 autos por día. El costo solo para retirar los vehículos del playón municipal es de 3.600 pesos.

“La grúa se está usando por llamados. Y algunos inspectores están trabajando pero lo cierto es que tenemos un grupo grande en edad que resulta factor de riesgo”, dijo.

Reconoció que “últimamente, la gente usa más el auto. Se ha hecho hincapié en que el foco de contagio es el transporte urbano de pasajeros. Hasta hace poco la tendencia era desalentar el uso del auto”.

En los próximos días, dijo que se publicará la resolución que establece la señalización y cartelería en calle Mitre. La velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora y el horario de carga y descarga, de 22 a 8, aunque con vehículos acordes en tamaño hasta 5.000 kilos.

“De esta forma, podremos infraccionar porque hoy, al no haber señalización, el tribunal desestima las multas. No podemos hacer nada”, aclaró.

Finalmente, Catini insistió en que “las normas deben cumplirse. No hay que relajarse. Por estar en pandemia no quiere decir que puedo estacionar en cualquier lado”.