Alcaraz venció a Medvedev en la final de Indian Wells y recuperó el N°1

Carlos Alcaraz rompió la racha de 19 victorias consecutivas de Daniil Medvedev con un 6-3 y 6-2 en la final del Masters 1000 de Indian Wells y desde mañana superará a Novak Djokovic para volver al número uno en la clasificación mundial.

El español de 19 años sacó ventaja en el juego desde el comienzo, en la primera vez que ambos llegaban a la final de Indian Wells. Consiguió quebrar el saque de su rival de entrada para ponerse 2-0 y sólo cedió seis puntos con su servicio, adjudicándose el primer set en 36 minutos.

El ruso Medvedev, quinto cabeza de serie, que buscaba sumar otro título a los conseguidos en Rotterdam, Doha y Dubái el mes pasado, fue incapaz de tomar el control y no tuvo respuesta a la brillantez del español el resto del partido.

Alcaraz rompió a la primera el saque de su contrincante en el primer juego del segundo set y se puso rápido 2-0, mientras Medvedev, resignado, cedía 10 puntos consecutivos desde el primer parcial.

El español, de gran pegada, siguió arrastrando a Medvedev de esquina a esquina y consolidó otra ruptura para una ventaja dominante de 4-0, sin apenas sudar, mientras cerraba una victoria aparentemente libre de estrés en 70 minutos sin enfrentarse a ningún punto de ruptura.

La victoria supuso el tercer trofeo ATP Masters 1000 para Alcaraz, de 19 años, que se convirtió en el número uno del mundo más joven en septiembre cuando ganó el Abierto de Estados Unidos y mantuvo ese puesto durante 20 semanas hasta que Djokovic lo recuperó en enero.

Carlos: King of the Desert 👑



The moment @carlosalcaraz won his 3rd Masters 1000 title in Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/ycdmcRahTk