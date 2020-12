Alto riesgo de incendios en Río Negro

Por INTA Alto Valle y Valle Inferior

Peligro. Los episodios de incendio son comunes en la Patagonia Norte al llegar el periodo estival.

Cada año en primavera y verano se registra en la región de los valles del Río Negro, una mayor ocurrencia de incendios a causa de múltiples factores. Entre los más importantes se destacan las altas temperaturas, un marcado déficit hídrico y una acumulación de material vegetal seco.

Desde distintas unidades del INTA en Patagonia Norte, se realizó un informe con evaluación de riesgo, alertas y recomendaciones para las zonas de Alto Valle y el Este rionegrino. Los especialistas de las estaciones experimentales agropecuarias del INTA Alto Valle y Valle Inferior elaboraron un informe de alerta según el concepto del triángulo del fuego, que indica los tres factores necesarios para una combustión: un clima propicio, combustible y una fuente de ignición.

En relación con el clima, en el trimestre primaveral se realizó un análisis con base en los datos suministrados por una red colaborativa de estaciones meteorológicas automáticas de productores, instituciones y organizaciones agrarias.

En Alto Valle, la primavera se clasificó como seca, dado que la mayoría de las localidades no alcanzaron el valor medio acumulado precipitaciones de primavera de 57,3 mm. En el caso de Valle Medio, Río Colorado y Valle Inferior el trimestre primaveral para estas tres zonas fue de normal a inferior a lo normal, con una concentración de lluvias tardías en noviembre.

Respecto a la frecuencia de temperaturas máximas superiores a 29º C –consideradas un indicador de riesgo climático de incendio– el dato más bajo se registró en Alto Valle con un total de 19 días, Valle Medio con 22, Gral. Conesa con 23 y Río Colorado con 30 días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional las previsiones trimestrales para esta región indican que el verano tiende a ser seco y cálido y consideran que Patagonia Norte se encuentra en la categoría extrema de riesgo de incendio de acuerdo al mapa de riesgo meteorológico de incendios.

Al respecto, el equipo investigadores y extensionistas de ambas unidades del INTA aseguran que ese análisis coincide y ratifica la precisión de los índices climáticos locales, calculados en las estaciones meteorológicas con una actualización continua y difusión on line.

Es necesario tener en cuenta que el índice meteorológico debe ajustarse con el riesgo calculado según la disponibilidad de vegetación “combustible fino” que incide sobre los riesgos de ignición. Los relevamientos del año 2019 y del 2020 indican que la cantidad de combustible fino ronda los 450 KgMS/ha, valor que se encuentran por debajo del promedio de la zona. Esta cifra evidencia que la producción de forraje fue escasa y que las posibles causas están relacionadas con las bajas precipitaciones, su irregularidad a lo largo del año y la carga animal que progresa año tras año.

Datos 38% De los sitios relevados por los técnicos del INTA, no realizó el mantenimiento adecuado en las picadas. 29º Si las temperaturas máximas superan ese registro, aumenta el riesgo de incendio.



El tercer factor es la fuente de ignición que mayoritariamente está relacionada con las tormentas secas de verano con incidencia de rayos y aquellas generados por acción del ser humano. En este sentido, los investigadores destacaron la importancia de realizar tareas de prevención que consisten en mantener limpias de material combustible las picadas cortafuego, alambrados e instalaciones. En este caso, es fundamental tener en cuenta la época autorizada de quemas (ver regulación del SPLIF) así como las condiciones de vegetación y climáticas al momento de hacerlas.

Durante el recorrido realizado por el equipo de alertas de incendios de INTA, se observó el estado de las picadas lindantes a las rutas y caminos públicos. El resultado fue que el 32% de los 107 sitios observados tienen picadas limpias, el 38% no realizó un mantenimiento de las mismas y el 30% no cuenta con ningún tipo de picadas.

En caso de que ocurra algún incendio, es importante garantizar un libre acceso de los bomberos a los campos, por lo que se recomienda no colocar candados en las tranqueras y mantener picadas accesibles y transitables. Asimismo, si se registra un incendio en campos cercanos es importante no encerrar a los animales para que tengan posibilidad de escapar.

Además de las recomendaciones que brinda el equipo de investigación, también el INTA Alto Valle y Valle Inferior publican anualmente un informe de Alerta de Incendios para el Este de Río Negro, presentando un mapa que combina el IVN y las visualizaciones a campo, el cual permite tener una estimación del riesgo en cada zona.

Por útimo, se presenta diariamente el Índice de Riesgo Climático, elaborado a partir de las redes meteorológicas de INTA en Río Negro que se publica diariamente en la página de SIPAN y se realizan seguimientos de los incendios, informando superficies y focos activos a través de la página oficial de Facebook de INTA Valle Inferior.