Andrea Ghidone rompió el silencio y sumó otra grave denuncia contra Fabián Gianola

La bailarina uruguaya Andrea Ghidone volvió a la televisión argentina este jueves, en una entrevista donde recordó situaciones de acoso con el actor Fabián Gianola, denunciado por abuso sexual en reiteradas oportunidades.

La artista contó que «es una parte de mi vida que yo ya pasé», haciendo alusión a las denuncias hechas por ella misma hace ocho años atrás donde relató que Gianola abusaba de su confianza.

«Siempre evité hablar de este tema porque siento que no me dignifica, y trato de hacer cosas que me den orgullo de mi. Yo ya lo conté, pero cuando lo conté era natural convivir con jefes que te hacían demostraciones desubicadas«, indicó la vedette.

Ghidone señaló que Gianola «tiene problemas con las mujeres y lo más grave es que no lo reconoce. Un exceso de confianza».

«Te buscaba todo el tiempo situaciones para el toqueteo, el beso en la comisura; y no tenía lectura de los gestos de rechazo ajeno», indicó la artista.

Entre los episodios más alarmantes, Ghidone señaló que «nos organizábamos entre las mujeres para no estar solas cuando entrábamos».

También relató que Gianola cambió una escena en la que compartía con ella, donde originalmente no sucedía nada. El cuadro incluyó «comerle la boca a él y hacer un topless de espalda al público» de parte de la mujer.

«Nadie le ponía freno. Yo me arrepiento de no haberlo hecho. En ese momento callabas y negociabas con esa situación», concluyó.