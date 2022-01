Aníbal Fernández: «Teníamos dos escarbadientes usados para pelear y se conquistó lo que se pudo»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó hoy que la Argentina tenía «dos escarbadientes usados» para negociar con el FMI y dio una «pelea fenomenal en la que conquistó lo que se pudo», y rechazó a quienes postulaban entrar en default y los exhortó a «laburar y a remar porque cuentan historias muy lindas que nunca vi triunfar», ya que «estábamos enterrados hasta las verijas y no había otra forma de resolverlo».

«Rafael Nadal ganó 21 torneos de Grand Slam transpirando y peleando con una raqueta en la mano, y nosotros debemos hacer lo propio, laburando mucho, mucho para salir de lo que no hicimos (tomar la deuda), pero hay que laburar mucho», enfatizó por Radio 10.

Fernández dijo acerca de quienes cuestionan internamente en el FdT el acuerdo logrado por Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que «todos tenemos derecho a expresarnos, pero nos encontramos en una situación imposible de sostener, y un país serio con un Presidente serio tenía que encontrar una solución».

«No entiendo eso de ir al default, por el default no se puede pasar; estuvimos en default pero con los privados, nunca con los organismos internacionales de crédito», alertó el ministro, quien destacó: «Teníamos un par de escarbadientes usados para pelear y en esto se dio una pelea fenomenal y se conquistó lo que se pudo».

«No van (desde el FMI) por los jubilados, no van por los derechos de los trabajadores, no van por la posibilidad de generar riqueza, no van por frenar las exportaciones…, los que se sienten impacientes pónganse a laburar; me cuentan historias muy lindas pero nunca las vi triunfar», sentenció al rechazar a quienes planteaban el default.

Fernández dijo que «nos encontrábamos en una situación imposible de sostener», y resaltó que él «hubiese manejado la situación de la misma forma que lo hizo el presidente» Alberto Fernández. «Se tiene que dar el debate, pero díganme como se sale, porque nos enterraron hasta las verijas y no teníamos forma de resolverlo; intentamos todo lo que pudimos, y veo algunos que dicen que fue ‘el día más triste’; el día más triste es el día que van por los derechos de los trabajadores, de los viejos, de las mujeres embarazadas de la gente con discapacidad», abundó.

E interpeló: «Decime cómo lo resuelvo; si tenés algo que no sea retórica, te escucho; si no dejen hacer al Presidente lo que está haciendo y todos los que tengamos ganas de subir a este bote y remar tomemos un remo y empecemos ya porque no queda mucho tiempo».

Además, criticó a quienes subestiman a la sociedad: «Eso de tomar por boludo al pueblo argentino es un error feroz, el pueblo sabe cada día más lo que esos tipos hicieron», dijo en referencia al Gobierno de Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio.

«Se robaron todo, no se sabe donde están los 45 mil millones de dólares (pedidos al FMI en 2018), se fugaron toda la plata; eso se va a tener que mirar en el momento oportuno. El pueblo es realmente consciente de la chanchada que hicieron estos tipos», enfatizó.

Aníbal Fernández afirmó además: «voy a seguir empujando al lado del Presidente. Estoy convencido de que lo que está haciendo es lo que corresponde a la Argentina en este momento, la salida por el default no tenia ningún tipo de ventaja. Miro con muchas ganas el arreglo, se ve más o menos bien ordenada la cuestión interna y la cosa pública para llevarla adelante».

«La oposición que haga lo suyo, no tengo preocupación por lo que ellos piensan porque no aciertan nunca. Hay que ponerse a laburar para conquistar todos los derechos que tenemos a la mano», remató.