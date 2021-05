Anuncian medidas que ponen un límite a las cuotas de créditos UVA

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció hoy distintas medidas destinadas a determinar mecanismos para que ninguna cuota de crédito hipotecario UVA pueda superar el 35% del salario familiar.

“Hemos trabajado mucho en conjunto y pudimos avanzar en un mecanismo para que ningún hipotecado UVA tenga que pagar por sobre el 35% de su salario y ahora cada banco tendrá que definir cuál va a ser el tipo de solución que le brindará a cada caso", señaló el funcionario en un comunicado.

Ferraresi detalló que "el Banco Nación y el Banco Provincia -que tienen más de 70.000 créditos UVA otorgados- van a subsidiar las cuotas que superen el 35 por ciento".

Además, se anunció que el Banco Hipotecario, donde hay 7.655 tomadores de créditos UVA, se saldrá de la modalidad UVA para ajustarse de acuerdo con la evolución salarial.

De esa manera, los clientes del Banco Hipotecario migrarán a la cartera de créditos otorgados bajo el nuevo sistema de ajuste Hog.Ar a partir del 1 de junio. En principio, esta nueva fórmula permite una mayor previsibilidad en las cuotas, debido a su vinculación con la variación salarial.

Estas medidas se dan en el marco del seguimiento coordinado con el Banco Central de la relación cuota/ingreso de los créditos UVA, donde la entidad monitorea y permite obtener una alerta temprana para identificar y dar solución a posibles casos de riesgo que afecten a personas deudoras.

El año pasado, se estableció el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con vigencia entre abril de 2020 y enero de 2021, en el marco de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Luego, para evitar saltos sustanciales en las cuotas tras el prolongado período de congelamiento, el Gobierno estableció un mecanismo de convergencia con vigencia entre febrero de 2021 y julio de 2022.

Según las relaciones cuota-ingreso declaradas por las entidades financieras otorgantes para cada una de las financiaciones, más del 90% de las personas deudoras enfrentará una relación cuota-ingreso inferior al 35% en julio de 2022, cuando finalice el cronograma de convergencia.

Tras los anuncios, el colectivo Hipotecados UVA expresó hoy en la red social Twitter que "el tope a la cuota no es una solución de fondo" y señaló la necesidad de "una ley justa respecto a la codicia de los bancos y el sistema financiero".

No solo no es una solución de fondo, sino que sigue sosteniendo la #UsuraUVA de @mauriciomacri y redobla la apuesta tomando un 10% mas de los ingresos familiares. Esto NO ES UNA SOLUCIÓN no MIENTA Ministro #HipotecadosUVA