“Argentina convive hoy con la pandemia sanitaria y con la pandemia económica”

Con el correr de los días, el impacto de las restricciones por el virus es cada vez más dificil de sobrellevar en muchos sectores de la economía, y las tensiones se acumulan en las distintas variables macroeconómicas. A eso se refirió Soledad Pérez Duhalde. En diálogo con PULSO, la economista señaló que hoy Argentina convive a la vez con la pandemia sanitaria y la pandemia económica.

PREGUNTA: ¿Qué análisis realiza de los últimos cinco meses en Argentina?

RESPUESTA: Creo que puede resumirse en que Argentina está lidiando hoy al mismo tiempo con las dos pandemias, la sanitaria y la económica. La foto del 2020 va a ser una caída de entre el 10% y el 12%, con niveles de pobreza extremadamente altos, salarios reales en caída e inflación. Lo complejo es que las condiciones externas para la recuperación, no van a ser las mismas que en la década dorada. Hay un mundo que va a crecer al 3% y ya no al 5%, China se va a recuperar pero en lugar de crecer al 12% va a crecer al 6%, y los precios de las comodities ya no serán los de antes. No se puede depender de lo externo para traccionar la economía. Y a nivel interno, hay una foto debilitada a nivel de fundamentals. El gasto público ya está muy elevado y no hay financiamiento. Tampoco hay margen para seguir financiando con emisión. Y sin base de reservas. El acuerdo con los bonistas es un paso adelante, pero a priori era condición necesaria y no suficiente. Y la actividad está comenzando a recuperarse, pero luego de un golpe enorme: en mayo caías al 26% y hoy estás cayendo al 11%.

P: En ese marco ¿Qué perspectiva tiene hacia adelante?

R: Vamos a tener que convivir con las restricciones macroeconómicas que ya teníamos. Y ahí es donde el problema pasa a ser la agenda política. Es necesario saber si vamos a marchar hacia la moderación o no. El margen financiero que se obtiene del acuerdo con los bonistas locales y los bonistas extranjeros, no alcanza para ampliar el gasto. Lo que se ahorra con el acuerdo, son fondos que no habrá que salir a buscar a otro lado, pero no significan mayor libertad para salir a gastar. El acuerdo con el FMI va a llegar, pero tampoco significa que el país va a poder salir a conseguir financiamiento en el exterior. Estamos en una verdadera restricción externa, con niveles de reservas que equivalen a un mes de importaciones.

P: El cúmulo de restricciones macroeconómicas ¿Son producto de la crisis que Argentina ya arrastraba o las atribuye a la gestión de la pandemia?

R: Es una combinación de ambas cosas. Es cierto que la caída de la actividad en Argentina producto de la pandemia, es similar a la que se registra en otros países de la región. El punto es que se aplica sobre un PBI mucho más chico. Argentina va a culminar el año 2020 con un PBI per cápita que es 10% más chico que el de los otros países de la región. Y casi un 13% por debajo del PBI per cápita que teníamos en 2011. Estamos en un estancamiento secular, con tres años de recesión acumulada.

P: ¿Pudo el gobierno haber hecho otra cosa?

R: El gobierno estuvo atado de pies y manos de entrada. La batería de medidas que se tomaron para que no se rompiera la oferta y cubrir las debilidades producto de la pandemia, me parecen correctas. Lo hizo el mundo entero y es indiscutible. La pregunta es como seguimos. Si no hay un programa que indique cierta credibilidad hacia adelante, existe la distorsión que se observa en el mercado cambiario. Es fácil criticar con el diario del lunes, pero lo cierto es que luego de cinco meses, lejos de reducir el problema sanitario, estamos en el peor momento.

Es cierto que la caída de la actividad en Argentina producto de la pandemia, es similar a la que se registra en otros países de la región. El punto es que se aplica sobre un PBI mucho más chico.

P: ¿Cómo observa la dinámica del dólar?

R: El mercado cambiario es la caja de resonancia de lo que sucede alrededor. Con una brecha que se acerca al 80%, existe un enorme incentivo a comprar en el exterior, pagando 80% más barato. Es difícil comprender que aun siga habilitada la compra de u$s 200 mensuales. Se están yendo entre u$s 800 y u$s 1.000 millones al mes de reservas, y el superávit comercial de bienes es de u$s 1.500 millones. No hay margen. Es sin duda una manta corta. No creo que el gobierno lleve a cero la compra de dólar oficial, pero evidentemente viene algún tipo de medida al respecto.

P: ¿Hay margen social y económico para iniciar reformas estructurales?

R: En cuanto a lo tributario, no veo que el gobierno tenga margen para una reforma que reduzca impuestos, porque al FMI hay que mostrarle que las cuentas cierran. Si veo mucho más viable la posibilidad de encarar una reforma previsional. Creo que solo un gobierno peronista puede hacer el ajuste que se hizo en diciembre, si bien considero que es lo que había que hacer.

PERFIL:

Soledad Pérez Duhalde es Licenciada en Economía de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).

Especializada en política monetaria, política fiscal y precios, habiéndose destacado en el análisis macroeconómico en la consultora Exante y la confección de trabajos especiales y presentaciones para el CIMA.

Es Directora de operaciones de ABECEB, donde lidera los equipos de profesionales para proyectos, estudios e informes macroeconómicos y sectoriales.