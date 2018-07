A diez años de la Resolución 125: ¿Cómo votaron los senadores de la región?

Madrugada del 17 de julio de 2008. El silencio envolvía a la Cámara Alta, mientras el entonces vicepresidente Julio Cobos daba las explicaciones sobre su decisión en el desempate de la votación de la Resolución N°125 que proponía implementar un resistido sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias.

“La Presidenta me va a entender, porque no creo que sirva una ley que no va a dar solución al conflicto. Que la historia me juzgue, perdón si me equivoco. Mi voto es no positivo, es en contra” dijo finalmente Cobos, para concluir una sesión histórica que duró más de 18 horas y modificó con esas palabras el rumbo político nacional.

Su determinación fue el broche de cierre de un conflicto que llevaba más de cuatro meses de manifestaciones y cortes de ruta en distintos puntos del país, un enfrentamiento que dejó a posteriori varios flancos abiertos.

Ese día se ubicaron en sus bancas y participaron los seis senadores que eran representantes de Río Negro y Neuquén, con sufragios y posiciones dispares. A continuación, repasamos quiénes eran y cómo se plantaron ante el debate: