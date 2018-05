A la espera del “super martes”, el dólar superó la barrera de los $25

La tensión cambiaria que comenzó hace ya tres semanas con la suba de tasas en EEUU y la entrada en vigencia del impuesto a las ganancias para los tenedores de Lebac, ofrece esta semana uno de sus capítulos más acalorados.

Sucede en la previa de lo que ya se conoce como “super martes”. Es que mañana martes 15 de mayo, opera el vencimiento de Lebacs más grande del año. El monto en cuestión es de $640.000 millones, lo que equivale al 50% del stock total de letras emitidas por el Banco Central (BCRA).

Se estima que un 30% de ese monto está en manos de los bancos, que por normativa del BCRA ya no pueden comprar dólares.

Sin embargo entre un 10% y un 30% de los tenedores de las Lebac que vencen mañana, estarían en condiciones de no renovar sus posiciones en pesos. Al tipo de cambio actual, significa entre u$s 2.500 y u$s 7.000 millones que se volcarían a la demanda de una sola vez.

Si eso ocurre, la presión sobre el precio del dólar sería muy fuerte y la expectativa en el mercado, es saber cuál será la estrategia que aplicará el BCRA en conjunto con el equipo económico del gobierno, para evitar un fuerte salto en la cotización.

Desde hace días, un fuerte rumor en el mercado es que el gobierno podría decretar un canje compulsivo de Lebacs, otorgando a los tenedores un Bono a 10 años en dólares. Significaría quitar liquidez a la demanda potencial de divisas. Pero a la vez implicaría un fuerte costo político, al incumplir una vez más el contrato de Argentina con los inversores.

En el día de hoy, la incertidumbre lleva a los inversores medianos y pequeños a desarmar posiciones en pesos.

Por ese motivo, y buscando una jugada de anticipación, el Banco Nación anunció al inicio de la rueda de hoy, que ofrecía u$s 5.000 millones a $25. El objetivo es generar tranquilidad y lograr poner un techo de ante mano a lo que se sabía, sería una jornada caliente en términos cambiarios.

Por el momento parece haberlo logrado. La cotización se estacionó en $25,35. Sin embargo, hay que mirar las pizarras minuto a minuto. La demanda suele acelerarse de golpe hacia el cierre de la rueda, que opera entre las 15 y las 15:30.