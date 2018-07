Aborto: el debate mostró las fuertes diferencias en el bloque peronista

Las primeras dos reuniones de comisiones en el Senado para tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecen haber anticipado lo que serán las próximas tres semanas: más allá de las exposiciones –interesantes y valiosas, pero repetitivas luego de las 700 en Diputados–, lo más vistoso está en las reacciones de los senadores, que pueden intervenir, a diferencia de la Cámara baja, al término de cada ponencia. Ayer, se vivió un duro cruce entre el jefe del bloque del PJ, el rionegrino Miguel Pichetto (a favor del proyecto), y José Mayans vicepresidente de la bancada (en contra): representación gráfica de lo que viven los bloques con este debate. El cruce se dio al comienzo del plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Constitucionales. Una de las primeras en exponer fue la médica María de los Ángeles Carmona, como representante del Colegio Médico de Buenos Aires. Entre otras cosas, la doctora aseguró que la objeción de conciencia, que contempla el proyecto, podría dar lugar a “discriminación” si las “listas de los objetores de conciencia” se hiciesen públicas. También puso en duda que los hospitales vayan a poder satisfacer la demanda de abortos. Pichetto, que ya había cruzado en la primera reunión del martes a otros expositores que hicieron fuertes planteos, fue el primero en tomar el micrófono. “Con el tema de objeción de conciencia, en mi opinión, el proyecto se queda corto: en el sector público no debería poder haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, sostuvo el jefe del PJ y aseguró que “la objeción permite muchas veces eludir” la realización de un aborto aún en casos de violación. “La mirada tiene que ser más amplia, más humana. Si no es humano el Estado, ¿quién va a ser?”, lanzó. Mayans, más que preguntarle a la expositora, se encargó de responderle a su jefe de bancada. “Obviamente disiento del presidente del bloque”, empezó y siguió: “El tema acá es desde cuándo es la vida. ¿Desde su concepción?, hay leyes que dice que es así. Nosotros decimos que el Estado no puede matar, no existe en la Argentina la pena de muerte. Somos más benignos con delincuentes que les damos la posibilidad de reinsertarse , y a un inocente se le mata”, dijo el vice del bloque, que defendió la objeción de conciencia. El cierre del formoseño fue aún más duro: “Lo hemos discutido en el bloque”, afirmó y cargó contra quienes defienden el proyecto: “Quienes acompañan esta ley, te quieren decir cómo tenés que pensar, qué tenés que decir y qué hacer. De ninguna manera vamos a aceptar que ellos nos condicionen el debate”, disparó. Entre los murmullos, resaltó la voz de Pichetto: “Del otro lado tampoco, del otro lado tampoco”. No hubo mayores cruces en el resto de la jornada. Entre las figuras que pasaron ayer por el plenario de comisiones se destacan los juristas Andrés Gil Domínguez y Ricardo Gil Lavedra , que negaron la inconstitucionalidad y defendieron el proyecto. Las reuniones continuarán martes y miércoles, como todas las semanas hasta el 1 de agosto, cuando se emita el dictamen. Las discusiones, duras dentro de los bloques, continuaran hasta el día de la votación el 8 de agosto.

jefe del bloque de senadores del PJ

Miguel Ángel Pichetto,

jefe del bloque de senadores del PJ

José Mayans,

José Mayans,

vicepresidente del bloque de senadores del PJ

Crexell ahora dice que se va a abstener

Lucila Crexell, senadora nacional por el MPN

La senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell (MPN), afirmó ayer a “Río Negro” que no votará en contra, sino que se abstendrá en la votación del próximo 8 de agosto que definirá la suerte del proyecto que tiene la media sanción de Diputados. Se trata de una buena noticia para quienes apoyan la iniciativa en la Cámara alta, ya que la senadora era contada entre quienes estaban en contra.

En una entrevista con este diario al inicio del debate, había advertido que “no hay posibilidad de acompañar el proyecto que vino de diputados”, pero reconoció la “problemática” del aborto clandestino.

La senadora aseguró ahora que si no prospera una “propuesta intermedia”, es decir una despenalización de la mujer pero no la legalización de la práctica, su posición finalmente será la abstención, y no el voto en contra. Con una definición que se espera voto a voto, una abstención podría ser determinante. Crexell aseguró que no cambiará su decisión de abstenerse.