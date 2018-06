Aguad anunció que habrá una “reconversión en las Fuerzas Armadas”

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunció que en poco tiempo dará a conocer una “reconversión de las Fuerzas Armadas”.

“En breve vamos a dar a conocer la reconversión de las FF.AA, su rol estratégico y las acciones para cuidar los espacios aéreo, terrestre, marítimo y el ciberespacio”, expresó el funcionario en una entrevista publicada en el diario La Nación.

“Van a tener un cambio en su organización, en sus planes de estudio. Vamos a crear un ejército de la reserva y se van a privilegiar la capacitación y el uso de nueva tecnología”, completó el ministro.

En otro tramo de la entrevista el funcionario radical aseguró que el estado del material con que operan en su área “objetivamente, no es bueno” y se “mantiene gracias a la capacidad profesional de los integrantes de la fuerza, pero estamos frente a una falta de inversión en equipamiento muy importante”, definió.

Las palabras de Aguad se difunden luego de la investigación iniciada tras la desaparición del Ara San Juan, ocurrida en noviembre pasado, en las aguas del Mar Argentino, con 44 tripulantes a bordo.

“El estado de obsolescencia del material de las FF.AA. tiene que ver con la decadencia integral del país”, analizó.

También consideró que “las FF.AA en la última década fueron estigmatizadas, se degradó su salario y no se invirtió casi nada en equipamiento”.

No obstante, aseguró que “la calidad, la clasificación profesional y la capacitación de las FF.AA. son extraordinarias”, y sostuvo que “hay una instrucción a las tres fuerzas de que el material que no está en condiciones, no se puede utilizar”.

Por otra parte, Aguad aseguró que si bien las fuerzas “son custodios de nuestra soberanía”, cambiaron “las amenazas” y la “guerra Estado-Estado ya no existe”, porque “hoy los enemigos pueden ser organizaciones distintas, militares o no”.

“Los ataques se pueden dar en el ciberespacio. Y está la amenaza de ocupación territorial a manos de redes delictivas, como las redes unificadas de narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero”, citó, en referencia a lo que sucede en otros países de la región.

En ese sentido se refirió a la ley de defensa, que dice que las Fuerzas Armadas solo pueden emplearse ante una agresión externa de otro Estado. “Todavía está vigente, pero por poco tiempo”, indicó Aguad.

El ministro negó que las FF.AA vayan a destinarse para seguridad interior, dijo que su apoyo será “sólo logístico”, pero explicó que hoy “hay nuevos desafíos ligados a la seguridad interior” como en la frontera norte del país.

“Las FF.AA van a colaborar con las fuerzas de seguridad, fundamentalmente haciendo logística, con vigilancia estratégica, en la lucha contra el narcotráfico”, anunció.

También contó que buscan “tener unos diez aviones de combate a fin de año”, que existe un proceso para equipar a las fuerzas con nuevas tecnologías como “aviones no tripulados y drones” y que en el marco del G20 “se está comprando equipamiento muy moderno para la ciberdefensa”.