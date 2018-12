ARA San Juan: fuerte reclamo a Aguad del hermano de Toconás

En un clima de alta tensión, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, expuso ayer ante la Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan, y tuvo cruces con algunos los familiares y otros muy duros con la oposición. Miguel Toconás, el hermano Mario, fue el primero en hablarle al ministro: “Me duele que diga que usted encontró el submarino cuando sabe que si no fuera por nosotros, familias, diputados, senadores, esto hubiera quedado en la nada”, le reprochó. Otros familiares cuestionaron el “abandono” de las Fuerzas Armadas, denunciaron maltratato del gobierno y pidieron reflotar el submarino.

La sesión arrancó con cruces Los legisladores del oficialismo pidieron tener una reunión reservada antes de la reunión pública: el ministro quería “exponer a la comisión las posibles causas del naufragio del ARA”, en base un informe elaborado por una comisión de peritos expertos de la Armada La oposición lo rechazó de plano.

“Algunos no quieren saber la verdad sorbe cuáles son las causas por las cuales naufragó” –disparó de entrada el ministro– “esas causas generan responsabilidades”.

Aguad aseguró que, pese a no “poder” dar detalles por el secreto de sumario, en el hundimiento del submarino “mucho tuvo que ver el arreglo de media vida”, que se realizó entre 2008 y 2014.

La diputada nacional del FpV y ex ministra de Defensa durante el kirchnerismo, Nilda Garré, que es miembro de la comisión, acusó a Aguad de tener “intencionalidad política”, aseguró que la reparación “se hizo con tal calidad que el casco resistió los 900 metros” de profundidad, y aseguró que la acusación del ministro “no tiene el menor asidero”.

Sobre la actuación específica de Garré, Aguad afirmó, enigmático: “Soy de los que piensan que no debía ser parte de esta comisión. No creo que tenga responsabilidad final porque no es responsable de las compras efectuadas por la Armada, pero de todas maneras es una sutileza”.

Minutos más tarde, Miguel, el hermano de Mario Toconás, le preguntó al ministro por qué se autorizó a zarpar al submarino “a pesar de todas observaciones de las inspecciones de seguridad y la patrulla previa”. Aguad contestó que fue el propio capitán del buque, Pedro Fernández, quien avaló las revisiones y ordenó zarpar. “Nosotros siempre dijimos que, por la información que teníamos, el barco estaba en condiciones de navegar. Y creo que podemos ratificarlo. No obstante forma parte de la investigación”, respondió.