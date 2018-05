Cabrera: “No hay una sola pyme que haya cerrado por efecto de las tarifas”

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, en Córdoba, negó que haya pymes que cerraron por el aumento en las tarifas.

Así lo manifestó al hablar en la reunión de la Mesa de Producción Automotriz, ayer, acompañado por el presidente Mauricio Macri.

El funcionario nacional desmintió algunas versiones sobre cierre de empresas pymes como consecuencia del aumento de las tarifas.

“Niego en forma terminante que hayan cerrado pymes por las tarifas. No hay una sola pyme que haya cerrado por efecto de las tarifas”, remarcó el ministro Cabrera, si bien sostuvo que “eso no quiere decir que el tema tarifas no afecten a las pymes”.

Al respecto sostuvo que en una pyme industrial la tarifa eléctrica impacta entre un 3% y un 5% de sus costos, por lo tanto “más del 90% de sus costos no tienen que ver con las tarifas”.

“Entre 2003 y 2015 todos los insumos de la industria y de las pymes subieron el 1200% por la inflación acumulada de esos años”, mientras que el incremento de la electricidad fue 0%.

Agregó que este tipo de empresas “cualquier suba la sienten, lo mismo que los ciudadanos, y debemos entender que ese es uno de los ejes de la baja del déficit, como el tener tarifas que no estén subsidiadas y hay que hacerlo lentamente y con cuidado”.

Con respecto al contexto político y económico nacional, el ministro Cabrera resaltó que ya se “salió de la turbulencia” y que a partir de ahora “los mercados se van a tranquilizar” y que el foco del gobierno nacional ahora está puesto en “la producción y el empleo”.

En cuanto a las secuelas que pueden quedar en el sector de la producción por la suba del dólar, manifestó que “no va a afectar a las inversiones”, pero sí “podría afectar al financiamiento de las pymes, aunque a corto plazo, por las altas tasas”.