Caputo subió la tasa y consiguió renovar el 60% de las Lebac

Un nuevo “supermartes” para el gobierno, pero el primero de la gestión de Luis Caputo como presidente del Banco Central. La autoridad monetaria decidió ayer subir la tasa de Lebac más corta, a 27 días, del 40% al 47%, para intentar renovar el mayor stock posible en la licitación mensual: ayer vencían Letras por unos $515.000 millones, de los cuáles el Central sólo logró renovar finalmente $ 308.473 millones. En medio de la espectativa, y a pesar del paquete de medidas del nuevo titular del BCRA, el dólar subió centavos. La bolsa, por otra parte, recortó parte de la caída del lunes.

La renovación de ayer supone una baja en el stock de Lebac en circulación por unos $206.000 millones. Porcentualmente, el Central renovó el 60% del vencimiento. “Dada que la liquidación de esta subasta se realiza al día siguiente, para computar el efecto monetario deberá sumarse la absorción o expansión que ocurra mañana por pases, LELIQ (letras a 7 días) u operaciones de mercado secundario de LEBAC”, comunicó, sin embargo, la entidad.

El riesgo estaría que ahora buena parte del volumen no renovado se vuelve, en cambio, al dólar. A pesar del paquete de medidas que el BCRA puso en parcha el lunes para contener la volatilidad del dólar, la divisa subió ayer 5 centavos en el promedio del segmento minorista hasta los $28,46, mientras que en el segmento mayorista la suba fue mayor, de 18 centavos, y quedó en $ 27,76.El volumen operado en el segmento de contado US$ 513,3 millones y en futuros MAE se hicieron sólo US$ 4 millones

En paralelo, luego de desplomarse el lunes un 8,3% arrastrado por la caída de acciones de empresas de energía y bancos, el Merval rebotó ayer y subió un 5,11%.