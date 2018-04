Carrió habló del canje de pasajes: señaló que son “gastos de movilidad”

La diputada Elisa Carrió admitió que el canje de pasajes por dinero es “un mal sistema”, pero aseguró que en realidad “son viáticos para costear los gastos de movilidad”.

“Es absolutamente legal, pero un mal sistema” dijo Carrió, antes de señalar que “hay que blanquearlo” y que ella tomó “la decisión de pedir la devolución del dinero y pasarlo como movilidad”.

“Si tenés una concepción territorial del poder, yo no debería moverme de Capital. Pero recorrí 27 veces el país, siempre en auto”, dijo la diputada de Cambiemos en una entrevista esta tarde con El Diario de Mariana que transmite El Trece.

Las palabras de la diputada llegaron luego de que el presidente, Mauricio Macri, criticara el sistema el viernes último.

“Hace más de 20 años que tomé la decisión de declarar todos mis ingresos. Estoy primera en el ranking porque siempre declaré todos los pasajes. Parece que yo fui la única (en canjear pasajes) cuando el realidad fueron todos menos cuatro”, se defendió Carrió.

A su vez, llamó a reinterpretar la dieta y pagar por antigüedad y título.

“Yo tengo que dar cuenta de la casa que me hice, cuando todos tienen cuentas afuera, el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzzeti) gana 380.000 pesos y no paga impuestos a las Ganancias... Yo pago todo, está todo registrado”, afirmó la diputada.

En la actualidad, cada legislador nacional tiene 40 pasajes para cambiar por dinero por mes, a razón de 20 tramos aéreos a $ 1.350 cada uno y 20 terrestres a $ 650, de acuerdo con valores actualizados el año pasado, lo que equivale a 480.000 pesos al año.

Consultada por la opinión que Macri tuvo sobre los diputados que optan por hacer el canje de pasajes, dijo: “Él viaja en helicóptero desde chiquito así que no tiene problema. El viaja en aviones privados, así que no tiene ni idea”.

“Tengo la conciencia tranquila -afirmó-. Yo no gané siendo diputada nacional: perdí prestigio, para que ignorantes, delincuentes y mafiosos me digan ‘Gorda, sucia, loca’ y ningún movimiento de mujeres me defienda”.

También dijo que “si la sociedad no está de acuerdo, puedo jubilarme y dedicarme a lo personal”.