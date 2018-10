Carrió: “Si se cansa Macri me puede echar, no tengo problema en irme”

La diputada Elisa Carrió brindó una entrevista luego de la presentación de pedido de juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano. Estas son las principales frases de la diputada nacional que habló en La Nación+:

- “Si se cansa Macri me puede echar, no tengo problema en irme, pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia”.

- “Muchos de Cambiemos nos sentimos usados. Muchos dirigentes importantes, queribles, adorables, nos sentimos usados”.

- “Quiero que la sociedad entienda que no quiero romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia, a mi la gente no me vota para que mienta”.

- “El mejor candidato a presidente por Cambiemos para el 2019 es Macri por las decisiones que ha tomado durante su gestión. Frigerio quiere ser presidente, con el peronismo puede”.

- “Garavano intervino en la justicia de manera directa y amenazante en el caso Amia”.

- “Hay un acuerdo entre el PJ y sectores de Cambiemos para lograr la impunidad de Menem”.

- “Moyano no es lo que cree que es. Es un criminal”.

- “Massa es una ameba amorfa. Nadie le cree”.

- “No quiero que las mafias del fútbol gobiernen la Nación”.

- “Los argentinos están asfixiados y muchos muy decepcionados, el gobierno no valora suficientemente el esfuerzo de la gente”.