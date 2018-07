“Chocaron el país”, acusó Agustín Rossi a Nicolás Dujovne en la bicameral

La exposición que realizó esta tarde el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, en la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda en el Congreso, mostró algunos cruces entre el funcionario y el titular del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi. Tras relatar que en marzo Dujovne invitó a Christine Lagarde, le preguntó: “¿ya estaba negociando con el FMI?”. Inició su presentación con una foto del ministro en un programa del canal TN, mostrando un cartel que decía “no volvamos al Fondo”.

“A favor suyo, no era funcionario, tomaba whisky, ahora es ministro, toma agua y café”, empezó Rossi con la foto de Dujovne y fue directo al grano: “en marzo usted recibió a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, tuvo actividades con ella, la invitó a almorzar a su casa/baldío. La presidenta del FMI fue elogiosa de la economía argentina”, resumió y le pregunto: “en ese momento, ¿usted ya estaba negociando con el FMI?”, cuestionó y fue más allá: “y si estaban negociando con el FMI, ¿porque no se lo informaron a los argentinos?”.

“Había tres países que tenían crédito Stand By. Irán Kenia y Jamaica, el cuarto somos nosotros”, expresó y bromeó con el Mundial de Fútbol. “No puedo creer que use la excusa de la sequía como si no sabía que iba a haber sequía, no puedo creer que use el argumento del aumento de la tasa de interés. Chocaron el país, se lo pusieron de sombrero en dos años y medio”, criticó.

“Por qué no les dice la verdad a los argentinos, que los países más importantes del mundo no están en el FMI con deuda, no está allí ni Francia, ni Canadá, ni Australia. Solamente 30 países del mundo tienen deuda con el FMI. Porque no le dice la verdad a los argentinos que no es un acuerdo virtuoso, y que en realidad fueron al FMI porque si no, nadie lo pronuncia, pero tenían miedo de caer en default”.

“Sería bueno, ministro, que ya alejado de ese rol de periodista, que seguramente era más cómodo, un periodista tomando un vasito de whisky, les diga la verdad a los argentinos de cómo vamos a salir de esta crisis, porque no hay país en el mundo que después de un acuerdo con el FMI haya podido mostrar un desarrollo virtuoso”, cerró.

En su turno de responder, Dujovne agradeció “al diputado por la presentación audiovisual”, e inmediatamente después dijo: “Me llama la atención que justamente lo que se nos cuestione a nosotros es si decimos la verdad o no, viniendo de un ministro o un gobierno que nos mentía sistemáticamente con las exportaciones, las importaciones, la inflación y la pobreza, teníamos menos pobres que Alemania”, se defendió.

“Es llamativo que su argumento venga por el lado de la verdad, porque yo puedo entender que usted piense que estamos equivocados con nuestro esquema económico, si estamos hablando de mentirosos o gente que dice la verdad, creo que todos los que nos están mirando saben quiénes están de un lado y quiénes de otro”, increpó el ministro y aseguró que “cuando estuvo la directora gerente del FMI en marzo no estábamos negociando”.

“Podríamos no haber ido al Fondo, pero nosotros queríamos evitar una crisis que sufran los más débiles, porque la Argentina cada vez que generó pobres fue por una crisis macroeconómica”.