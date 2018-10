Confirman la condena a prisión de Menem por el pago de sobresueldos

La Cámara Federal de Casación confirmó ayer la condena a 4 años y seis meses de prisión para el ex presidente Carlos Saúl Menem por el pago de sobresueldos durante su gobierno. El tribunal falló de la misma manera en el caso del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que había sido condenado a tres años y medio de prisión.

La decisión de Casación vuelve abrir la discusión en el Senado, en momentos en que también se espera la confirmación de la Cámara Federal del procesamiento con prisión preventiva para la ex mandataria y actual senadora Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. El ex presidente Menem también está protegido por sus fueros parlamentarios: el PJ ya advirtió en más de una oportunidad cuál es el criterio para un desafuero, esto es, condena de última instancia, o sea, Corte Suprema.

En caso de que la Cámara de Casación rechace un recurso extraordinario para llegar a la Corte, Menem y el PJ quedarían en una situación delicada. Aún así, considerando sus 88 años de edad, en ese caso seguramente la Justicia le garantizaría la prisión domiciliaria. Cavallo tampoco quedará detenido, a menos que Casación rechace el recurso extraordinario.

En diciembre del 2015, el ex mandatario y el ex ministro de Economía habían sido condenados por el pago sistemático de sobresueldos a ministros, secretarios y subsecretarios de Estado a través de fondos reservados de la ex SIDE durante la década del 90. La causa ya lleva 15 años, había comenzado en 2003 cuando María Julia Alsogaray era juzgada por enriquecimiento ilícito

La decisión que tomó Casación ayer fue dividida. Las juezas Angela Ledesma y Ana María Figueroa se pronunciaron por confirmar las condenas. Eduardo Riggi, en cambio, sostuvo que Menem debía quedar absuelto por el excesivo paso del tiempo.

Este último juez, en otra sala de la Cámara, ya había fallado de la misma forma la semana pasada en la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. El ex presidente también había sido condenado, pero “por violación de la garantía del plazo razonable” Casación decidió que debía ser absuelto. En ese caso, Riggi logró mayoría de votos con la jueza Liliana Catucci

En la causa de los sobresueldos, también había sido condenado también el ex ministro de Justicia Granillo Ocampo, con una pena de tres años y tres meses de prisión. Sobre Granillo Ocampo, la jueza Figueroa entendió que existía duda sobre su responsabilidad y en función de ello lo absolvió, en tanto que la jueza Ledesma falló a favor de confirmar las penas. Pero la mayoría se hizo con el voto de Riggi y Figueroa, y Ocampo quedó absuelto.