Cruce entre Domínguez y Carrió por quién busca romper Cambiemos

¿Quién quiere romper Cambiemos? Luego de los choques internos de las últimas semanas, Elisa Carrio ratificó que no romperá la alianza oficialista, pero aseguró que fue convocada por miembros del PJ para hacerlo y para constituir un nuevo espacio, y señaló a Julián Dominguez como uno de los impulsores. Ayer, el ex diputado y ex precandidato a gobernador bonaerense por el kirchnerismo le respondió con archivo.

“A mí en marzo me dicen si voy a romper o no; me pide alguien del PJ, si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, me dan nombres. Que fue Julián Domínguez: ‘vos vas a tener un rol protagónico’, me dicen”, sostuvo el domingo a la noche Carrió en una entrevista con Jorge Lanata. “Todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra”, afirmó la jefa de la Coalición Cívica.

Ayer, Domínguez le respondió. “La doctora Elisa Carrió me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, revelo de pruebas”, twiteó el ex jefe de la Cámara de Diputados en el kirchnerismo. A continuación, publicó un artículo periodístico sobre la reacción de Carriódurante el tratamiento del proyecto del aborto en Diputados. “Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima rompo”, había dicho la diputada en contra del aborto, tras la votación.