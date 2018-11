Cuadernos: los fiscales piden que las declaraciones sirvan en otras causas

Los fiscales de la causa de los Cuadernos, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, apelaron ayer ante la Cámara Federal porteña la decisión del juez Claudio Bonadio de no permitir el uso de las declaraciones de los imputados arrepentidos en otras causas judiciales. Es el primer desencuentro luego de tres meses intensísimos de investigación con buena sintonía entre el juez y los fiscales.

Stornelli y Rivolo cuestionaron la negativa de Bonadio a entregar copia de las declaraciones de los imputados colaboradores de la causa a otros jueces federales que investigan supuesto pago de sobornos en obras públicas, vinculados principalmente al escándalo del Lava Jato brasileño y la empresa Odebrecht y sus asociadas argentinas.

“En relación a los pedidos de copias ya realizados o que pudieran realizar los diferentes juzgados del fuero, respecto a las declaraciones de los imputados no se hará lugar pues el acuerdo celebrado fue en el marco de las presentes actuaciones y sólo pueden ser utilizados en los hechos allí investigados”, fue la contestación formal por escrito que Bonadio dio en octubre, ante la solicitud de otros juzgados. Por ejemplo, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y Angelo Calcaterra, ex IECSA, que reconcieron delitos ante Bonadio, negaron luego irregularidades en la causa Odebrecht, que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.

En representación del Ministerio Público Fiscal , Stornelli y Rivolo apelaron esta decisión en queja directa ante la Cámara, al considerar que hubo “arbitrariedad manifiesta” y que “la ley 27.304 no establece prohibición alguna de que la declaración como acto jurídico pueda ser incorporado a otro expediente”.

Los fiscales afirmaron que el MPF “en su actuación es único e indivisible” y que “la decisión judicial de denegar la extensión de copias de las declaraciones de los arrepentidos torna en letra muerta no solo el presente instituto sino que, a la vez, frustra la finalidad de su existencia como tal y también obstaculiza la finalidad del proceso penal mismo”. “Las declaraciones de los arrepentidos son un acto público que goza de entera fe y una vez que es homologado pasa a incorporarse al expediente y constituye un documento público”, argumentaron los fiscales en la apelación. Además concluyeron que las declaraciones como arrepentidos se concretaron de manera “libre y voluntaria”.

Ahora definirá la Cámara, que no tiene plazos definidos para hacerlo.