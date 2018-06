El desafío para Macri: cambiar la agenda

Mostrar gestión, marcar agenda, y salir cuanto antes del tema dólar y precios, se convirtieron no sólo en necesidad económica, sino política, frente al desgaste diario. En esa línea, la crisis y los cuestionamientos internos, precipitaron la salida del ministro de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren. El primero fue reemplazado por Dante Sica, de buena sintonía con el sector industrial y con el peronismo. Al segundo lo reemplazó Javier Iguacel, que buscaría atenuar ajuste de tarifas y de combustibles. Ese camino ya se había iniciado con la caída de Federico Sturzenegger. Dicen, en la Rosada, no más cambios por ahora.

Fue un buen debut para Luis Caputo, en su primera semana al frente del Banco Central. El miércoles, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el préstamo Stand-By a tres años por u$s 50.000 millones y desembolsó los primeros u$s 15.000 millones. El BCRA anunció el jueves que ejecutaría un programa de subastas diarias de u$s 100 millones, durante 75 días, de los fondos provenientes del FMI. Ese día, el promedio de la licitación fue de $27,40. El viernes, el promedio fue de $27,12. El mayorista cerró la semana en $27,02 y el minorista en $27,75. El lunes habían llegado a 27,58 y 28,40 respectivamente.

“Planteamos la necesidad de generar una mesa de trabajo con toda la oposición. Cambiemos es un gobierno de minoría”

Rogelio Frigerio, ministro del Interior

El gobierno tiene ahora la necesidad de acordar con los gobernadores y el PJ federal para reflejar en el Presupuesto el recorte fiscal.

Nadie capitaliza la caída en las encuestas

Al oficialismo todavía le queda una buena noticia de cara a las elecciones: a pesar de que se está cumpliendo el séptimo mes de caída de imagen del gobierno, todas las encuestas parecen coincidir en que ninguna figura de la oposición capitaliza hoy de manera determinante esa caída. La última medición, que circuló en la semana en distintos medios, es una encuesta realizada por la consultora Synopsis.

El estudio indica que la crisis cambiaria no alteró significativamente los niveles de intención de voto para Cambiemos. “El oficialismo conserva un 36,2% de deseo de triunfo, apenas 0,6 décimas menos que en marzo”, indica Synopsis. La valoración positiva de desempeño cayó el último mes 1,3%, de 30,4% en mayo a 29,1% en junio. La encuestadora evaluó la posibilidad de un balotaje en 2019, y midió a Macri contra Cristina Kirchner, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Alberto Rodríguez Saa. En todos los casos triunfaría el oficialismo.La menor diferencia se da con CFK (7,2%). Pero la senadora mantiene al mismo tiempo un alto nivel de rechazo y menores posibilidades de crecer. Al gobierno le serviría la polarización.

Berensztein: “Dos trimestres durísimos para el gobierno”

P- ¿Es el peor momento de todo el gobierno?

R- Es el momento más complejo. Quizás el peor momento fue en el medio de la crisis cambiaria, antes de recurrir al Fondo. Pero en los últimos dos meses el gobierno entró en una turbulencia muy fuerte, producto de la crisis por un cambio de las condiciones externas. Ha debilitado al gobierno e implicó cambios importantísimos en la política: en los “qué” (se acabó el gradualismo), en los “cómo” (debe acordar con gobernadores para reflejar en el Presupuesto los objetivos acordados con el Fondo) y en los “quiénes” (cambió el Gabinete, la dinámica y el titular del Central).

P- ¿Empezó a salir? ¿Cómo hace el gobierno para salir políticamente, marcar agenda?

R- Bueno, ahora tiene oportunidad. Este acuerdo con el Fondo le da al gobierno lo que le faltaba: una política económica más consistente. Las metas fiscales y las metas monetarias ahora van a estar coordinadas, antes estaban descoordinadas y eso generaba mucho ruido. Estabilizar el tipo de cambio y la inflación es condición necesaria para que el gobierno se recupere, pero la crisis cambiaria es una especie de paro cardiaco, te queda el cuerpo golpeado después, y esto va a llevar tiempo sobre todo porque hay caída de salarios, se va a notar. El gobierno va a transitar dos trimestres durísimos. Pero alguna oportunidad política le queda, esto depende de qué haga la oposición, que hasta ahora no ha logrado capitalizar los errores del gobierno, forzados o no forzados. Y eso es clave, para ver si el gobierno se recupera o no, la pelota no la tiene sólo el gobierno, sino que depende de lo que haga oposición, que no tiene un discurso que logre capitalizar la situación actual, por ahora.