El dólar y las Lebac vuelven a poner presión esta semana al gobierno

Es un escenario complejo. Todo el país hoy habla del dólar y nadie arriesga aponer un techo al precio de la divisa, por lo menos en o que al corto plazo se refiere. Esta claro que el gobierno perdió la iniciativa. Sólo con positivos anuncios macroeconómicos o tasas a niveles desorbitantes ya no se cambia la conducta de los inversores y ahorristas.

El gobierno deberá enfrentar esta semana tres nuevos desafíos en materia económica: contener hoy al dólar con todas las herramientas posibles, llegar mañana con una divisa en relativa calma para no espantar a los inversores con más de 640.000 millones de pesos que vencen en Lebac, y lograr alguna señal del FMI permita saber cuando y cuanta plata llegará al país como salvataje.

“Un buen precio de equilibrio para el dólar sería de 26 pesos, déjenlo un poco libre. El Banco Central debería intervenir menos”

Cristiano Rattazzi,

titular de Fiat Argentina.

En que valor debería estar la divisa

Para los referentes del sector industrial la paridad debería ubicarse en los 26 pesos por dólar. Estiman que este es un valor que le da competitividad al sector.

Analistas externos (FMI) aseguran que el tipo de cambio debe permitir incentivar las exportaciones del país. Esto significa que debería estar por encima de los 24 pesos.

Para el agro (granos), con un dólar arriba de los 23 pesos el sector es rentable.

¿Cuantos pesos de las Lebac buscarán refugio en el dólar?

El mercado cambiario sigue mostrando un fuerte desequilibrio, con mucha demanda y escasa oferta. No solo el campo dejó de liquidar, no llegan dólares por el canal financiero ya que no hay emisiones de deuda y se cortó el ingreso de capitales para apostar a las elevadas tasas.