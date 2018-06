El expresidente Eduardo Duhalde dijo que los argentinos “tenemos que amigarnos”

El expresidente, Eduardo Duhalde, apuntó a la unidad en el país y señaló que “así como estamos va a ser muy difícil salir y tenemos que amigarnos los argentinos”.

En diálogo con Radio Bahía Blanca recordó que “en la provincia (de Buenos Aires) cuando goberné, gobernamos juntos. En aquel momento yo había ganado la elección en 1991 con mayoría en ambas cámaras, sin embargo le dí a la oposición todos los controles”, mencionó.

“Yo siempre he entendido que se debe gobernar juntos, que es muy viejo eso que decía el doctor (Ricardo) Balbín y (Juan Domingo) Perón que el que gana gobierna y el que pierde acompaña o el que pierde ayuda”, afirmó.

Para el exmandatario “el que gana gobierna y el que pierde también debe gobernar porque así se manejan en Europa los países que salen de crisis”, sostuvo y ejemplificó con el caso de Alemania.

“Hay que dejar la idea de que se puede gobernar desde un partido”, manifestó.

Durante la entrevista que le hizo la emisora, Duhalde dijo que la situación económica “cada día se va pareciendo más” a las que se vivió en el año 2001, dijo y agregó que “yo veo clara la forma de salir, pero hay que predicar, hablar, yo hablo con gente de todos los partidos”, aseguró.

Además sostuvo que hay una dirigencia que “no tiene capacidad de anticipación de los grandes problemas que tenemos y que hemos tenido, pero todo eso pasó y yo no quiero criticar nada, lo que quiero es ver cómo podemos construir y en ese sentido voy a hablar con dirigentes de mi partido y todos los que quieran escuchar porque en realidad no está la cosa para encerrarse en lo partidario”.

“Yo nunca me he peleado con alguien, ni he hablado mal de nadie porque así uno empieza a reconstruir una sociedad, una enseñanza que el Papa nos deja permanentemente”, evocó.