El G20 suma una prueba clave para el gobierno en materia de seguridad

Fuentes de CTEP, uno de los más grandes entre los movimientos sociales, anticiparon a este diario que serán charlas difíciles: no aceptarán nada que límite la libertad de manifestación y denuncian que el gobierno, además de exagerar los hechos de la última semana, intenta “demonizar” a las organizaciones que se movilizan pacíficamente. Sin embargo, en las últimas protestas, las columnas organizadas se separaron claramente de encapuchados y rehuyeron al enfrentamiento con la policía. Comienzan diez días intensos.

Más que en el ataque terrorista externo, la preocupación del gobierno estaría en la calle. En Seguridad afirman que comienzan esta semana las negociaciones con movimientos sociales y partidos políticos que prometen movilizarse de manera masiva contra la cumbre y el gobierno. No se trata sólo de organizaciones locales, sino también de extranjeras.

Qué espera el gobierno: que los detenidos sean acusados por tenencia de explosivos, intimidación pública, tentativa de homicidio (en el caso del juez Bonadio), y todos en el marco de una asociación ilícita, que agravaría los delitos. A los que no participaron de forma directa, por encubrimiento. Se habla de condenas de más de 15 años, y resurge la mención de una polémica norma: ¿podría debutar la criticadísima ley antiterriorista sancionada por el kirchnerismo en 2011 y que agrava las penas de los delitos “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” o que obliguen “al gobierno nacional o extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”?

El Ejecutivo contabiliza al menos 10 hechos calificables de “atentados” en el último año y teme un in crescendo. El miércoles pasado, fueron detenidos en el acto Marco Viola, acusado de arrojar la bomba en la casa del juez Claudio Bonadio, y Hugo Rodríguez y Anahí Salcedo, por el estallido en el cementerio de Recoleta –esta última internada con heridas gravísimas, primera muestra gráfica del peligro real de estos dispositivos. Tras allanamientos en dos domicilios fueron detenidas otras 14 personas vinculadas a los hechos, que en el gobierno y la Justicia no tienen duda que están conectados. “Son inexpertos, son pocas organizaciones, pero no hace falta más que eso para un desastre. Así que la Justicia tiene que ser clara. Parecen un chiste como terroristas, o como supuestos anarquistas, pero no se los puede tomar como un chiste”, dice una alta fuente del Ejecutivo.

La semana pasada, el Ejecutivo vivió dos de los hechos más preocupantes en este terreno. El mismo día, una bomba estalló en un cementerio y un hombre plantó un explosivo en la casa de un juez federal de la Nación. Por eso, el Ejecutivo espera contundencia de parte de la Justicia sobre los detenidos. Una advertencia de que “esto no es chiste”. Y negocia con partidos y movimientos sociales para evitar violencia en las protestas, convocadas para la cumbre internacional: en esas organizaciones, al contrario, denuncian sobreactuación de parte del Ejecutivo y el intento de instalar un clima de temor.

Un desafío enfrenta el gobierno y lo preocupa este fin de año. Y no es el fantasma del descontento social de (todas) las navidades pasadas. Es el de la Seguridad frente a la violencia política y posibles atentados. A fin de mes, el Ejecutivo tiene su prueba mayor en esa materia: la cumbre del G20, de la que participarán los 20 principales líderes mundiales y para la que desplegará un operativo de seguridad sin precedentes en este país. Hoy a las 14, serán anunciados los detalles en conferencia de prensa de ministros.

Los números del megaoperativo

Seguridad terrestre: Cierre deunos 12 kilómetros de calles y avenidas.

Más de20.000 efectivos de las fuerzas federales: Policía, Gerdarmería, Prefectura, y la PSA. También policía de la Ciudad y efectivos de la AFI.

Unas 23 unidades de distinto porte en el río, como lanchas y motos de agua.

Paraguas aéreo bajo custodia de la Fuerza Aérea. Un área de más de 450 kilómetros cuadrados radarizada con cinco radares en tierra desarrollados por INVAP.

4 aeropuertos cerrados. Sólo funcionará Ezeiza.

P:¿Qué trascendencia le dan a los últimos hechos con bombas?

R:Siempre tiene que preocupar que haya gente que pone explosivos. Obviamente no es la Jihad islámica, ni el 11 de septiembre en EE.UU. o el horror de la AMIA y la embajada de Israel, pero hay que ocuparse y preocuparse.

P:¿Cree que esto puede crecer?

R: Bueno, se ha visto que desde el caso Maldonado hasta acá, la violencia de supuestos grupos anarquistas viene creciendo.

P: Más allá del pensamiento de estos grupos, ¿ve apoyo de partidos a este tipo de accionar, a generar un clima de violencia?

R:A mi lo que me llama poderosamente la atención es que no hayan aparecido los partidos políticos de la oposición rechazando la violencia. Ni una palabra de repudio a todos estos hechos de violencia que ha habido los últimos meses. Es sugestivo, nos llama la atención. Pero no vinculamos estos sectores a grupos políticos.

P: ¿Suenan las alarmas, preocupa de cara al G 20?

R:Más que preocupación, lo que hay es ocupación. Porque estos hechos, y estos grupos anarquistas, se dan de la misma manera en Hamburgo, en Canadá, y cuando uno ve los manuales con los cuales se educan virtualmente los conceptos son los mismos. O lo que pasa en Chile o en Uruguay, o en Brasil, que actúan de la misma manera. Era de suponer que cerca en el G20 actuaran de esta manera. Le corresponderá a la Justicia encuadrarlos en una carátula que espero que sea onerosa desde el punto de vista penal porque tiene que ser ejemplificadora para disuadir la violencia. Está muy bien que cada uno de los argentinos piense como quiera, pero los métodos de manifestarlos son los de la Constitución y las leyes.

P:¿Qué carátulas pueden ser?

R:Múltiples. Porque hay desde intimidación pública hasta aplicar la ley antiterrorista. No es que hubo una sola persona, había una asociación y es más grave.

P:Viendo lo que pasó con la reforma previsional y el Presupuesto... ¿se puede esperar un desmadre en la calle?

R:Vamos a dialogar con quienes se van a manifestar en contra del G20 para que puedan hacerlo con la contundencia que crean, pero que, por el bien de ellos y el del resto de la sociedad, separen a los violentos. Que colaboren con nosotros para que tengan una manifestación en paz. _La últimas veces empezaron a aislarlos:_eso está muy bien y reconocer que acá no había una infiltración de servicios, o policías, sino que hay ciudadanos argentinos que no creen en las reglas de convivencia y hay que pararlos. La libertad de manifestarse está garantizada, pero no debe haber violencia: estas personas, como vimos que manipulan los explosivos, en el medio de una manifestación, pueden producir una víctima. Por la propia salud de quienes se van manifestar hay que encontrar puntos en común para aislarlos.