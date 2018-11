El PJ federal da señales y se separa de CFK

A una semana de la jugada en el Congreso, con la que el massismo y parte del peronismo federal se unieron al kirchnerismo para arrebatarle al gobierno un lugar en la Magistratura, el PJ no K salió a dar señales. Primero amplió la foto: el armado federal sumó formalmente a 7 nuevos gobernadores. Ayer, el mandatario salteño, Juan Urtubey, y la massista Graciela Camaño, advirtieron que no habrá interna con Cristina Kirchner. Sin embargo, las ideas de “unidad” siguen siendo contradictorias dentro del espacio del PJ.

“Queremos plantear un gobierno de unidad nacional, los que quieran venir que vengan, pero no se puede plantear en nombres propios, hay que discutir algo más programático”, afirmó ayer el gobernador salteño. Ahora bien, consultado sobre la ex mandataria afirmó: “Ofrecemos una alternativa diferente al kirchnerismo. Si vamos todos juntos sería una estafa a la gente porque queremos ofrecer una alternativa diferente a eso, con lo cual, sería muy contradictorio”. “Estamos avanzando en la construcción de un espacio que pretende salir de la lógica de confrontación”,

En el mismo sentido, la diputada del Frente Renovador, Camaño, advirtió: “Nosotros no tenemos interés en abonar una interna con el pasado: queremos tener la posibilidad de construir una alternativa que lo supere. Hubo cuestiones de índole económico y políticas concretas que no compartimos o formas que no compartimos” del gobierno de Cristina Kirchner.

“Hubo 12 años que pudieron haber sido superadores y haber dejado a la Argentina en una situación de sustentabilidad que impidiera que el próximo gobierno viniera a hacer el desastre que hizo. Hay una enorme responsabilidad política en los 12 años de kirchnerismo”, criticó la diputada.

La semana pasada, en Diputados, el Frente Para la Victoria, el Frente Renovador y el Peronismo Federal sumaron votos, acordaron, y le quitaron al oficialismo una de las bancas en el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces nacionales y federales. Y ahora los funcionarios de Cambiemos les recuerdan al PJ y al massismo esa alianza cada vez que hablan públicamente. Dentro del oficialismo también se debate cómo enfrentar al peronismo: algunos apuestan a ir duro contra todos y con el “todos son lo mismo”. También les recuerdan a los candidatos del PJ su participación en los 12 años de gobierno K.

Pero el concepto de “unidad” tampoco es unívoco dentro del PJ federal. Ayer, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac –que ya avisó que no será candidato a presidente–, afirmó que “no se debe excluir a nadie” en el proceso de unidad del peronismo. En ese sentido, se refirió a Urtubey: “Yo lo respeto, pero a mí me parece que primero debemos generar algún concepto de unidad que nos está costando mucho, que sé que se complica, pero no creo que sea imposible”.