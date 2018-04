Frigerio: “El clima electoral no debería hacer cambiar la actitud de los gobernadores”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, defendió la iniciativa del gobierno de eliminar por ley los impuestos en las tarifas en todo el país e insistió con el argumento de que no hay alternativa a los aumentos. Además, les pasó un aviso a las provincias en medio del debate: “El clima electoral no debería hacer cambiar la actitud de los gobernadores”. Abajo, un resumen de su diálogo, ayer, con “Río Negro”.

p- ¿Qué salida ve si varias provincias avisan que no pueden hacer recortes de impuestos?

R- No es la información que tenemos, hay muchas provincias que han decidido hacer recortes, muchas que los habían hecho en el pasado y otras que no suman ningún impuesto provincial en las boletas de servicios públicos, pero hemos recibido muy buena predisposición en general.

P- ¿Se puede avanzar con gobernadores si los municipios no acompañan?

R- Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ley para desenganchar de la boleta de servicios cualquier impuesto y tasa que no tenga que ver con la prestación del servicio. Esperemos que eso se pueda discutir. No estamos poniendo en tela de juicio la autonomía que tienen los gobernadores e intendentes para fijar impuestos y tasas, sino solo el hecho de que no se enganchen en la boleta de luz, o de gas; que a partir de ese hecho generen problemas de información para la sociedad, que no termina teniendo en claro qué es lo que está pagando.

P- ¿Qué señal reciben en el Congreso respecto a esto?

R- Recién empieza esta discusión. Algunas provincias ya han decidido motu proprio plantearles eso a sus municipios, ya lo están encarando.

P- El gobierno envió a las provincias el cálculo de cuánto repercutiría eliminar o reducir IVA de las facturas. ¿Está en discusión realmente, o es para mostrar que es inviable y las consecuencias para los mismos que lo pidieron?

R- No, es para informar sobre lo que implicaría esa decisión. Por eso nosotros planteamos la eliminación de impuestos que no tienen nada que ver con el servicios. En este caso tanto IVA con Ingresos Brutos son sobre el consumo del servicio público. Y en consecuencia están fuera del proyecto enviado al Congreso.

P- ¿Hace más de dos años que el gobierno vienen bajando los subsidios a los servicios. Se entiende que el plan es gradual, pero al mismo tiempo cada aumento genera un shock. ¿Cómo se maneja esa contradicción?

R- Diciéndole la verdad a la gente, que no hay otro camino posible. Venimos de una situación de pésimas políticas públicas en el área energética que nos llevaron a perder casi nuestra energía; nos va a llevar mucho tiempo recuperar el autoabastecimiento. La energía es cara entre otras cosas porque en gran medida es importada. Generar una conducta de responsabilidad es muy difícil y por eso comprendemos el mal humor social. Pero no queremos tener posturas demagógicas y populistas que nos llevaron a la situación que tenemos que revertir.

P- Se subestimó el efecto que generó esta ultima suba?

R- No, sabíamos que eran decisiones difíciles. Por eso también cuidamos a los sectores más vulnerables, la tarifa social que alcanza a un tercio de los hogares.

P- ¿Peligra un activo de Cambiemos, como es la clase media?

R- No. Nosotros entendemos el malhumor, la angustia de la gente que le cuesta asumir estos costos de los servicios públicos en término de sus ingresos. Pero no tenemos alternativa.

P- Entonces el rechazo no es político sino una preocupación legítima de la gente...

R- Bueno, sabemos que hay una preocupación legítima, pero por supuesto también entendemos que hay un sector de la dirigencia política que intenta sacar provecho de eso. Sobre todo, más difícil de entender, dirigentes políticos que generaron este problema.

P- Como economista, ¿usted hubiera definido un esquema de ajuste como el de Aranguren?

R- Es un esquema que tiene una restricción subyacente que es el problema fiscal. Nosotros recibimos una Argentina quebrada, desde el punto de vista fiscal y financiero y eso implica una restricción para una decisión de política pública que se tiene que llevar adelante. No es que hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos.

P- Empieza a haber cierta inquietud electoral, el PJ tendería cada vez más a diferenciarse. ¿Cómo ve la lógica de negociación en este clima?

R- Esperemos que sea una lógica de responsabilidad ante la gente y la gobernabilidad. Como ha sido hasta ahora. El clima electoral no debería hacer cambiar la actitud de los gobernadores.

P- Ministro, ¿cree que la elección va a depender de los resultados económicos?

R- Cuando le pidamos el voto a la gente vamos a tener que mostrar que cumplimos con lo que nos propusimos hacer, bajar la pobreza, la inflación, generar crecimiento, luchar contra las mafias y el narcotráfico. Si logramos mostrarlo en el momento de pedir el voto, es probable que la gente nos de una oportunidad.