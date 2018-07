La abogada Nelly Minyersky dijo que es “poco científico” hablar de dos vidas

En las exposiciones de la tercera ronda de consultas sobre el proyecto que prevé la interrupción legal del embarazo, la abogada especializada en derechos humanos y problemáticas familiares, Nelly Minyersky provocó a los legisladores y les dijo: “si encuentran un tratado que mencione los derechos al feto les doy un premio”. Se trata de una de las redactoras del proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que se debatirá el 8 de agosto en el Senado.

La letrada, que tiene mucha experiencia en el Código Civil y es referente jurídica del feminismo argentino sostuvo que “es poco cientifico” el argumento de las dos vidas y precisó que el Código considera que de no nacer con vida es como que no hubiese existido, y aclaró que es por ello que el derecho argentino no lo reconoce. “¿Cuando se habla de dos vidas, no nos interesan los niños que quedan huérfanos?”, cuestionó.

También recordó otras leyes polémicas que fueron tratadas en el recinto, como el matrimonio igualitario y afirmó que “en la historia Argentina, cuando se hablaba de ampliar los derechos, se amenazaba con que ‘algo iba a pasar’”, y por eso pidió a los senadores que “”que no tengan miedo”, porque “la ampliación de derechos tiene una virtud enorme por encima de la privación de derechos, que es que no obliga a nadie”, justificó.