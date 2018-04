La dama sin venda: el año que la Justicia tocó fondo

Si el 2016 se caracterizó por la detención, con preventiva, de una importante cantidad de ex funcionarios K involucrados en graves causas de corrupción, los primeros años del 2017 estuvieron marcados por excarcelaciones. El ex vicepresidente Amado Boudou, acusado por lavado, enriquecimiento y asociación ilícita en la causa Ciccone, salió en libertad en enero, tras poco más de dos meses en prisión. Lo siguieron el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el dirigente social Luis D’Elía , que se encontraban detenidos por encubrimiento del atentado de la AMIA. Días antes había sido liberado también Roberto Baratta, número dos del exministro de Planificación, Julio De Vido, hasta entonces detenido por negociados con el gas licuado.

Rosler: “Mucha gente cree que el Derecho es un autoservicio”

Andrés Rosler es doctor en Derecho (Oxford) y profesor de filosofía del Derecho (UBA).

P: ¿Qué consecuencias tiene para una comunidad el descrédito en su Justicia?

R: Basta con abrir la ventana y ver lo que pasa en Argentina. Yo me dedico a la teoría del Derecho penal. En el caso Luis Chocobar lo que dice el Derecho es muy claro, en el caso Luis Muiña, con el 2x1, también. En el caso Chocobar, por ejemplo, gran cantidad de gente creía que aquel que apuñaló al turista merecía, lisa y llanamente, morir. A pesar de que fue muerto mientras escapaba del delito. Y eso es absurdo. El policía con razón fue procesado porque se excedió en su deber, no puede matar a alguien que se escapa de un delito. A juzgar por lo que sucedió con Chocobar, a la gente no le importa lo que dice el derecho vigente. Y la Justicia lo que tiene que hacer es aplicar el derecho. Cuando la Corte, en el caso Muiña, aplicó la ley vigente, a la gente tampoco le cayó bien que la Corte cumpla su deber. Como el 2x1, por motivos morales o políticos, no puede ser aplicado a criminales de lesa humanidad, había que hacer lo necesario para que no se cumpliera esa ley. Y el Congreso sancionó una ley retroactiva, algo que está prohibido por la Constitución.

P: ¿Cómo se traduce entonces?

R: Cuando no hay un sistema de justicia que funcione pasa esto. Mucha gente cree que el Derecho es como un autoservicio, y puede elegirse lo que más le gusta. O aplicamos o no el Derecho. Para eso tenemos que creer en la cultura jurídica, en la autoridad del Derecho, me beneficie o no. Porque si no, no reconozco esa autoridad. Como en el fútbol, el árbitro es el que decide si fue penal o no. Sabemos que los árbitros se equivocan, pero sabemos que no se puede jugar al fútbol sin árbitros. En cambio, en el Derecho creemos que es como un picado en una plaza y una sociedad puede funcionar sin autoridad judicial. Es absurdo.

P: ¿Qué forma hay de recuperar la credibilidad en la Justicia?

R: No se si se trata de recuperar, sí puede ser que empeoró su poca credibilidad, pero no sé si hay una edad de oro a la que volver. Pero si lográramos que se aceleraran los procesos, que la Justicia fuera independiente, que los jueces designados lo sean, si fueran removidos a tiempo... Se creó el Consejo de la Magistratura para eso y evidentemente no dio resultados. Todo eso contribuiría a mejorar mucho el servicio de Justicia.

P: ¿Es un riesgo de todos los sistemas jurídicos o es algo argentino? ¿Dónde estaría el origen de eso?

R: En otros lugares la Justicia tiene un prestigio. En EE. UU. la Corte Suprema decidió una elección, el caso Bush-Gore. Lo pudo hacer por el prestigio que tiene la Justicia allí. En Chile también. Es una cuestión cultural, y las cuestiones culturales dependen del tiempo, de muchos años. No hay nada en Chile o Argentina que nos haga como somos. O habría algo natural en un argentino que impide que esto cambie. Y no hay un gen argentino, no es natural.