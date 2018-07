La Iglesia aprovechó otro tedeum para criticar el aborto

A horas del inicio formal del debate en el Senado, la Iglesia aprovechó el Tedeum por el 9 de Julio y volvió a cargar fuerte contra el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. “El aborto es muerte”, lanzó el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez.

El día anterior, el presidente del Episcopado y hombre del Papa Francisco en Argentina, monseñor Oscar Ojea, había criticado el proyecto y al gobierno en una misa masiva en Luján.

“A los argentinos que estamos caminando este Bicentenario de la Patria nos toca edificar sobre la roca del respeto, de la custodia y la promoción de la vida, no de la muerte. El aborto es muerte del inocente, de un niño, de un argentino. Y nadie tiene derecho a eliminar voluntariamente la vida de un ser humano”, lanzó el arzobispo en la Catedral de Tucumán. De la ceremonia no participó Mauricio Macri, sino su vice Gabriela Michetti -una de las caras del rechazo al proyecto en el Senado.

Sánchez llamó a “oír la voz de los que no tienen voz, de los marginales de la patria, de los que están en el seno materno, y no de los que más gritan”, y sostuvo: “Hoy decimos que vale toda vida, que todo hombre es importante, que no hay sobrantes en la Argentina. Que la dignidad de todo ser humano ha de ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural”

El arzobispo tucumano ya había hecho algo similar el 25 de Mayo pasado. En aquel Tedeum, nombró a cada uno de los diputados nacionales que tiene la provincia y les pidió ir en contra del proyecto, cuando aún se debatía en la Cámara baja, donde tuvo media sanción.

También el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, había aprovechado el Tedeum del 25. Ayer, Poli encabezó el encuentro de la Comunidad Carismática Católica en el Luna Park, donde pidió no copiar “legislaciones de muerte” de “países supuestamente progresistas”. “Eso es dependencia humillante, contrasta con la gloriosa independencia que queremos honrar”, sostuvo.

El proyecto será votado en el Senado el 8 de agosto y la Iglesia argentina hace cada vez más explícita su presión. El domingo en una misa en Luján, el titular del episcopado, Ojea, afirmó que la ley “legitimaría la eliminación de un ser humano por otro ser humano”.