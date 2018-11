La interna peronista cruza el tratamiento del Presupuesto

En su nota de renuncia a Pichetto, Alperovich y Mirkin declararon que el Presupuesto que tratará hoy el Senado “no tiene consistencia, seriedad ni veracidad”.

Cómo quedan los bloques principales

Datos

0,5%

es la caída de la actividad económica que prevé el Presupuesto para el 2019.

0%

es el déficit fiscal primario proyectado en el Presupuesto para el 2019.

$ 40,10

es el precio promedio del dólar para el 2019. Se mantiene por debajo de la banda de flotación superior acordada con el Fondo Monetario.

23%

es la inflación prevista entre enero y diciembre de 2019. El promedio anual será de 34,8%.

42,9%

aumentan nominalmente los recursos con relación al 2018.

$6.500

millones se destinarán aun fondo compensador para asistir a los municipios por la transferencia de los subsidios al transporte.

Cómo será el voto de los senadores de la región

“Se va a aprobar porque hay marco de responsabilidad y hay gobernadores que tienen que gobernar y pagar sueldos”.

Miguel Pichetto (PJ Federal)

“Contempla obras importantes para Neuquén. Quienes voten en contra será porque sus intereses no están contemplados”.

Guillermo Pereyra (MPN)

“Ayer en el despacho de la senadora advirtieron que no adelantaría posición. En Gobierno confían en que apoyará”.

Lucila Crexell (MPN)

“Es la culminación de un proceso siniestro. Hay una transferencia de recursos al arbitrio del Ejecutivo nacional”.

Marcelo Fuentes (FpV)

“Recorta todas las áreas destinadas al bienestar de la población y amplía las partidas orientadas al pago de la deuda”.

Silvina García Larraburu (FpV)

“El gobierno no sólo refrenda recortes con consecuencias nefastas, sino que lo hace entregando la soberanía nacional”.

Magdalena Odarda (RIO)

Vuelven a presionar por el desafuero de Cristina

Cambiemos volverá a presionar en el Senado para tratar el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una vez que aprobado el Presupuesto 2019, en la última sesión ordinaria de este año.

Se trata del pedido de desafuero enviado al Congreso por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. La ex mandataria no apeló ese pedido de desafuero.

“Cambiemos ya fijó su posición de respeto a la Justicia” dijo ayer el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que ratificó que Cambiemos evalúa convocar a una sesión para el próximo miércoles.

El PJ que comanda Miguel Pichetto ya reiteró en varias oportunidades que no se acompañará el desafuero hasta que no haya sentencia firme. Eso no significa que no pueda tratarse en el recinto. El oficialismo no cuenta con los dos tercios para aprobarlo. En el PJ, enfrascados en la discusión del Presupuesto y en medio de la interna prefieren no hablar del tema. En gobierno, por otro lado, no descartan que haya luz verde para debatir.

“Ella tomó esa decisión de no apelar y no pedir la excarcelación, entonces creo que el Senado tiene que discutir si concede o no el desafuero”, dijo Pinedo ayer y aseguró que eso es lo que pide la ley. “Nosotros dijimos que si había un Juez y tres camaristas que opinaban lo mismo íbamos a votar a favor de los desafueros, sean de Cambiemos o de la oposición”, agregó el senador oficialista.