La oposición votaba anoche un freno a los aumentos en las tarifas

En una sesión caliente, pero quizás menos descarnada de lo que se preveía tras la devaluación y el anuncio del gobierno de volver a pedir fondos al FMI, Diputados se aprestaba anoche a dar media sanción al proyecto para frenar el aumento de tarifas. La oposición se unió y actuó en bloque: acompañaban la iniciativa el PJ federal, el massismo, el kirchnerismo y el socialismo. Hubo afuera marchas de la izquierda y grupos sindicales. Y desde la CGT ya advirtieron que habrá paro si hay veto. La discusión en el recinto arrancó a la mañana con el tratamiento de los proyectos oficialistas de mercado de capitales y defensa a la competencia. Las críticas al gobierno por su decisión de pedir un crédito al FMI no se hicieron esperar, pero provinieron, fundamentalmente del kirchnerismo, la izquierda y el socialismo: exigieron al Ejecutivo que la negociación con el Fondo pase por el Congreso, y argumentaron que tiene potestad para decidir sobre el endeudamiento. No faltaron los vaticinios de un nuevo 2001. La sesión pedida por la oposición para tratar el proyecto por tarifas comenzó pasado el mediodía. Lo primero que hizo el PJ federal –creador del proyecto junto al massismo– fue anunciar los cambios que tendría la propuesta por pedido de los gobernadores: el proyecto plantea retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y condicionar los futuros aumentos a la variación salarial. Pero se eliminó el artículo que reducía el 50% de lo que se cobra de IVA. A pesar de que se establecía que la pérdida la financiaría Nación, por ley de coparticipación las provincias perderían fondos. El bloque federal criticó al Ejecutivo por acusar a la oposición de desestabilizadora y demagoga. Aunque acusó preocupación sobre la delicada situación económica y pidió diálogo, no se refirió a la vuelta al FMI. En el mismo sentido se pronunció el massismo, que calificó al tarifazo como un “negociado” y acusó al gobierno de beneficiar a las empresas energéticas. El oficialismo sostiene que la norma tendría un costo fiscal de $ 200 mil millones, y ratificó ayer que de aprobarse en el Senado será vetada. En la oposición anticiparon que irían a la Justicia.

“Con este proyecto el déficit va a crecer. Estamos congelando las tarifas y subiendo el costo fiscal del sistema”.

Martín Lousteau,

Evolución Radical

“Esto no es un tema de quién tiene más poder o no. Nosotros no vamos a permitir que nos llamen golpistas”.

“Los subsidios fueron un descontrol. Se gastaron 64.000 millones de dólares y los argentinos tenían que usar garrafas”.

Diego Bossio,

Frente Renovador

Luciano Laspina,

Cambiemos

“La energía puede ser un recurso en manos de privados para hacer guita o ser un instrumento de desarrollo”.

Axel Kicillof,

FpV

Dos leyes con

apoyo opositor

Antes de discutir tarifas, Diputados sancionó la ley de Financiamiento Productivo (mercado de capitales) que da facilidades de créditos a las pymes, algo que promovía el gobierno y fue apoyado por el PJ federal y el massismo. Fue aprobada hace un año, pero recibió cambios en el Senado. También aprobó el proyecto de Defensa de la Competencia para prevenir y sancionar la cartelización de los mercados.

Cruce entre neuquinos: López y Martínez

Duro cruce del jefe de la bancada K, Agustín Rossi y el diputado del FpV Darío Martínez con el oficialista Leandro López. López advirtió que en la Ciudad de Neuquén la luz aumentó 70% entre 2008 y 2010. Recordó que las suba de tarifas de energía y transporte las define el Concejo Deliberante y que en esa época el ahora diputado Martínez era concejal y votó a favor. “Le aumentaban a los neuquinos y ahora quieren que no le aumenten a los porteños”, lanzó. También lo acusó de haber votado la venta de la concesión de colectivos a la empresa “Autobuses Santa Fe”, supuestamente de la familia Rossi. “El diputado sabe que no tengo nada que ver, es un chanta y mala persona”, le respondió de inmediato Rossi. Minutos más tarde, Martínez negó haber votado ningún aumento de colectivos ni la transferencia de la concesión. “La inoperancia y la ignorancia de miembros del gabinete se traslada a algunos de sus legisladores”, disparó.

Buenos Aires