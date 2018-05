Las frases del debate sobre tarifas en el Senado

“ Que las tarifas se retrotraigan a diciembre y que además se aplique la variación salarial para decidir los aumentos no me parece irresponsable, al contrario, en materia de armonía social creo que sería aconsejable que lo tomen en cuenta”, agregó.

“Ya es hora de que no se le mienta más a la gente; es mentira que se eliminaron los subsidios”, reclamó la expresidenta, Cristina Fernández . “Hablar de «pesada herencia» como recurso retórico está bien, pero a esta altura somos el país que más deuda contrajo en los últimos dos años. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido los mercados internacionales nos hubieran prestado?”, cuestionó.

Las opiniones desde Río Negro:

Miguel Pichetto planteó que Argentina está siendo “observada” , y haciéndose eco de lo que leyó en medios especializados en economía, recriminó “cómo puede ser que el Congreso y el Poder Ejecutivo no puedan acordar un marco razonable, posible, sostenible, para que la gente pueda pagar y afrontar el compromiso de los servicios públicos (...) el veto es el fracaso de la política ”.

Pidió que el acuerdo pase por el tratamiento del Congreso. “ El FMI no puede de ninguna manera dirigir los destino s de los argentinos porque somos un país soberano”, enfatizó.

Las opiniones desde Neuquén:

Para Marcelo Fuentes, “acá no se discute qué es la tarifa, la tarifa en Argentina funciona como un instrumento de transferencia brutal de recursos económicos de los sectores menos favorecidos a los grandes oligopolios”.

“Esto fue un corso”, describió, “que encubre lo que hoy estamos discutiendo”. Identificó tres etapas en “esa aventura”: “la colonización salvaje del ministerio de Energía”, “la carterización de todos los contratos existentes” con las empresas, y la obra maestra del terror”, de lo que tildó como “la trama de esa estafa extraordinaria”. “Le están metiendo la mano en el bolsillo a la gente. Tienen miedo y ustedes mismos las asustan”.

Para Guillermo Pereyra, “este proyecto realmente tiene un montón de imperfecciones, esta media sanción que viene de Diputados, pero no hay otra alternativa porque no he visto del oficialismo que presenten una opción, que se puedan sentar a negociar, otra alternativa que contemple esto, lo social, lo que necesita la gente”.

“A los trabajadores nos ponen un techo para negociar paritarias. Desde el 2015 hasta la actualidad, el 76% han aumentado los salarios en promedio en nuestro país, mientras las tarifas han superado el 1200%, cada vez alcanza menos”, sentenció.