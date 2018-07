“Lo que se va a terminar ajustando es la obra pública y los subsidios”

Nadin Argañaraz es el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017. El último informe del Iaraf disiente bastante de los cálculos de Hacienda sobre los números del ajuste.

P-¿Cómo se llega a la meta del 1,3% de déficit el año que viene?

R-El año que viene habrá un aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones por la movilidad. Hay que ajustar con una inflación en parte de este año y con una inflación del 17% el año que viene, entonces el gasto ajustable por inflación nos da que crece un 25% el año que viene, un aumento de 0,55% del PBI, poco más de medio punto. El resto del gasto primario, el no ajustable automáticamente por inflación, que es aproximadamente un 40%, tiene que bajar en términos nominales casi un 12%: concretamente, esto nos da que para cumplir con la meta tiene que haber una baja del gasto de $148.000 millones. Por el lado de los ingresos, depende si se suspende la baja de impuestos. Si se suspendiera, el ajuste tendría que ser de $103 mil millones, pero para mí sería una muy mala señal un cambio de reglas cuando necesitas inversiones.

P-¿Por qué el gobierno habla de 300 mil millones?

R-La verdad que no sé, eso habría que preguntarle al gobierno. En nuestro estudio está claro, es simple, consideramos todo y son los números que nos dan, nos manejamos con números de Hacienda, tenemos bastante coincidencia con los números que tiene Hacienda. Por ejemplo, lo del gasto en jubilaciones a Hacienda le da un crecimiento de 0,6% del PBI y a nosotros 0,55%. No sé como elaboraron ese número de 300 mil millones. Porque si el gasto nominal cayera el año que viene 300 mil millones, a nosotros nos da un superávit del 0,5% del PBI. Mi informe es claro, tiene todo incorporado, no lo hice para entrar una disputa con Hacienda, simplemente no coinciden los números. El ministro no aclaró mucho en su conferencia.

P-¿Dónde podría estar el ajuste, considerando jubilaciones y asignaciones como intocables?

R-Lo que se va a terminar ajustando es la obra pública y los subsidios. Las provincias han planteado que se harían cargo de los subsidios, porque quien más cargo se haría son Buenos Aires y Capital. Eso va a estar. Y creo que va a estar alguna reducción de transferencias a provincias. Ahí se va a dar la baja más importante.