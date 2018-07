Mabel Bianco, la medica que se indignó con Abel Albino tras sus polémicos dichos

Pero lo que más llamó la atención fue que la mujer se retiró del recinto en medio de la exposición de Abel Albino, creador de la fundación Conin y que generó polémica cuando aseguró que el preservativo no previene el SIDA y la interpeló: “Tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada. El virus del sida, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana”, disparó.

Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !!

Es coordinadora de la Campaña Internacional Las Mujeres No Esperamos, Acabemos la Violencia y el VIH. YA! y del Grupo Internacional de Mujeres y el Sida –IAWC-.

En su discurso la medica criticó que no se cumplan muchas leyes que son aprobadas en el Congreso y se adelantó para que con la del aborto, en caso de que sea sancionada, no ocurra igual.

“Tenemos que reconocer que en nuestro país hace muchos años tenemos las leyes. Pero no se cumplen. Entonces este proyecto incluso trae una novedad que es muy positiva que es generar en estas dos Cámaras una comisión para observar el cumplimento de la ley”.

“Los legisladores hacen leyes pero después se tienen que ocupar de que se cumplan. Si no se cumplen, no terminaron bien su trabajo”, agregó.

“Los desafío a que luchen para que se cumplan las dos leyes que tenemos. Hay muchas provincias en las que no se cumplen, por lo tanto, empecemos por ahí. Tenemos las leyes, ¿por qué no se cumplen? Porque no hay voluntad política. Si no la hay, asúmanlo, porque tanto en Diputados como aquí hemos escuchado que ustedes están de acuerdo con esto”.