Macron enfrió la posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, puso hoy en duda la posibilidad de avanzar rápido en un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y recordó las “diferencias” que existen, por ejemplo, en materia de agricultura.

Macron hizo esa afirmación en una conferencia de prensa brindada en forma conjunta con el presidente Mauricio Macri, tras reunirse en la Casa Rosada, horas antes del arranque de la Cumbre del G20.

A pesar de las dudas de Macron, Macri dijo que el acuerdo Unión Europea - Mercosur “debe salir adelante, estamos cerca y esperamos dar un empuje para que se dé”.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macron dijo que “sería importante avanzar hacia una mayor integración entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque sabemos nuestras diferencias en temas agrícolas”.

Pero dijo que estos retos “deben responder a temas más globales, donde el Mercosur debe adaptarse a esos cambios”.

El mandatario galo dijo no estar dispuesto a “aceptar acuerdos comerciales con países que no respeten el Acuerdo de París, por una razón sencilla: esto significa que me coloco en una posición de pedirles a mis actores económicos que se adapten al acuerdo de París, pero por otro lado firmaríamos con países que no respetarían el acuerdo”.

El Acuerdo de París establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático por los 195 países miembro y abierto a la firma el 22 de abril de 2016, para celebrar el Día de la Tierra.

Pero en círculos diplomáticos se especula también con que la posición de Macron distanciada de un acuerdo entre el Mercosur y la UE, está directamente vinculada al triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, quien hizo varias declaraciones a favor del proteccionismo.

Incluso, el futuro ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, en su primera declaración tras el triunfo, dijo que el Mercosur no sería prioridad para la nueva administración, aunque horas después relativizó sus dichos.