Otra suba fuerte del dólar en vísperas del vencimiento de Lebac

El dólar comenzó la semana en $25,51, según el promedio oficial, y trepó un 7,3% respecto del cierre del viernes pasado ($ 23,73). En el mercado mayorista, el Banco Central salió a jugar fuerte y por primera vez estableció cuál sería el tope que está dispuesto a aceptar: ofreció u$s 5.000 millones a $25 y el mayorista cerró luego en $24.99. La nueva devaluación se produjo en un contexto delicado: vencen hoy $645.000 millones en Lebac (Letras del Banco Central). En el Ejecutivo esperan que se renueve la mayor parte y no se traslade al dólar y genere presión sobre el tipo de cambioy los precios. En paralelo, el INDEC difundirá hoy la inflación de abril , que ya se estima alta.

Para el dólar mayorista, el precio real del mercado de gran volumen de bancos y empresas, el avance respecto al viernes fue de $1,63. El BCRA salió a pisarlo de entrada. Aunque ofreció u$s 5000 millones, sólo necesitó vender cerca del cierre y terminó desprendiéndose de unos u$s 400 millones. Fue acompañado, sin embargo, por el Banco Nación, que vendió otros u$s 400 millones: de modo que la oferta pública alcanzó unos u$s 800 millones.

En vísperas de un nuevo vencimiento de Lebac, el Central busco dar así una señal de que puede sostener la demanda y que utilizará todos los medios para intentar controlar la volatibilidad.

De los $ 645.000 millones que vencen hoy, en el Central estiman que sólo el 5% está en manos de inversores no residentes en el país, aproximadamente $ 32.250 millones, y en poder de los bancos.

La renovación normal oscila entre el 80% y 90% del stock. En la entidad monetaria se calcula para hoy una renovación de al menos el 70%, considerando además que, por decisión oficial, los bancos quedaron limitados en su tenencias de dólares: el tope disminuyó del 30% al 10%. El titular del Central, Federico Stuzrenegger, mantuvo contactos ayer con representantes de los principales bancos para incentivarlos a renovar. Los resultados se conocerán hoy.

En medio de todo esto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que -según estimaciones privadas- rondaría el 2,5%, apuntalada por los incrementos de tarifas y el alza del tipo de cambio: la corrida cambiaria comenzó en la última semana del mes pasado.

La estimación más elevada de la inflación resultó la de la Consultora EcoGo, que prevé un 3%; muy cerca de FIEL, que estimó 2,9%; y C&T Asesores Económicos que proyectó 2,4%. Orlando Ferreres y Ecolatina calcularon ambas 2,3%.

En los relevamientos, la categoría “Gastos para Vivienda” registró durante abril el mayor incremento debido a los aumentos en las tarifas de gas, acompañado por transporte, junto con alimentos y bebidas.