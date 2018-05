Para Duhalde el FMI no es un monstruo: “Son macanas”

El ex presidente Eduardo Duhalde opinó que “son macanas” las consideraciones que plantean que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un “monstruo”, y resaltó que “hay que estar en los pantalones de quien está gobernando”.

“A mí -dijo- me tocó arreglar con el Fondo y después no pudimos cumplirle, pero lo tuvimos que hacer. No es si el Fondo es bueno o es malo, sino si quien está gobernando considera imprescindible o no aceptar participar del Fondo, del que Argentina es socia hace décadas. Tampoco critico eso, hay que estar en los pantalones de quien está gobernando. Hay gente que opina lo contrario pero (el Gobierno) creyó necesario tomar esta medida y ya está”.

El ex mandatario dijo que no lo sorprendió que el presidente Mauricio Macri haya solicitado asistencia al FMI. “A mí también me propusieron un mayor ajuste, no le dimos bolilla y siguieron las cosas como estaban”, rescató.

“Al Fondo acuden los países que tienen dificultades, para eso está el Fondo. ¿Tenemos dificultades? Sí, tenemos. ¿Es necesario acudir al Fondo Monetario? No, no es necesario. Pero si el Gobierno entiende que con eso pueden asegurar una mayor tranquilidad y lo hacen, hay que aceptarlo”, concluyó Duhalde en sus declaraciones.