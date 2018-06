Para la Cámara, asesinaron al fiscal Nisman por la denuncia contra CFK

Para la Justicia Alberto Nisman fue asesinado. Es más, el fiscal fue asesinado por su denuncia contra la ex presidenta, Cristina Kirchner, y miembros del gobierno kirchnerista por encubrimiento del atentado a la AMIA. Así lo confirmó ayer un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que “se ha logrado acreditar prima face” (a primera vista) que el homicidio “fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”.

Nisman murió el 18 de enero del 2015, cuatro días después de haber presentado su denuncia contra la ex presidente y sus funcionarios. Los acusó de llevar adelante un plan criminal para encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de la voladura de la AMIA, dotando a Interpol de herramientas para levantar las alertas rojas que pesaban sobre ellos y para liberarlos de responsabilidad con la creación de una Comisión de la Verdad, establecida por el memorándum de entendimiento con Irán.

“No puede dejar de soslayarse que el homicidio del Dr. Nisman se produjo cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación”, plantea el fallo de la Cámara.

Los jueces no mencionan en su fallo, sin embargo, a la ex presidenta y no hicieron lugar al pedido de la defensa de la madre del fiscal, Sara Garfunkel, para que Cristina Kirchner sea imputada. Pero encomendaron al juez a cargo de la causa, Julian Ercolini, avanzar “con la celeridad y seriedad que tan grave hecho impone” en la “la completa determinación de los responsables del homicidio”.

La Cámara dio por descartada cualquier hipótesis de suicidio y dio por válido el peritaje interdisciplinario llevado a cabo bajo la dirección de Gendarmería Nacional, que concluyó, en su informe, que Nisman había sido asesinado por dos personas en su baño.

Sigue firme el procesamiento de Diego Lagomarsino como “partícipe necesario” del supuesto asesinato. Para Ercolini, dentro del “plan criminal” para asesinar al fiscal, era necesario que en su departamento hubiera “una arma amiga” que permitiera “simular la escena de un suicidio”. El técnico informático y supuesto amigo de Nisman fue quien llevó al departamento el arma que apareció junto al cuerpo del fiscal. Hoy es monitoreado con la tobillera electrónica y tiene prohibida la salida del país.

Los camaristas confirmaron el procesamiento, por incumplimiento de sus deberes de funcionarios y por encubrimiento, de los cuatro custodios de Nisman, que no impidieron ni el ingreso del arma, ni el de los supuestos asesinos.